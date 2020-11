Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score dei match della 9^ giornata

RISULTATI SERIE B LIVE: OGGI LA 9^ GIORNATA

Sono riflettori puntati oggi, sui risultati della Serie B per la 9^ giornata di campionato. Dopo dunque il gustoso anticipo occorso solo ieri tra Chievo e Lecce, e pure dopo il quarto turno della Coppa Italia che ha visto impegnati diversi club della cadetteria, ecco che in vista sono ancora i beniamini del secondo campionato italiano, impazienti di regalarci ancora un weekend ricco di sorprese. E siamo sicuri che sarà spettacolo garantito, anche considerato gli scontri che ci faranno compagnia oggi pomeriggio. Calendario alla mano ecco che il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 14.00 quando udiremo il fischio d’inizio della sfida tra Brescia e Frosinone: match che pure vedrà le rondinelle in difficoltà dopo la riscontrata positività di parecchi giocatori (che hanno costretto Lopez al 3-0 a tavolino in coppa con l’Empoli). Sempre alla stessa ora avrà pure inizio la sfida tra Empoli e Vicenza, come i match Pescara-Pordenone e Pisa-Cittadella: sempre alle ore 14.00 sarà pure la volta di Venezia-Ascoli, ovviamente tra le mura del Penzo. A chiudere la giornata del 9^ turno della Serie B sarà poi l’incontro tra Monza e Reggiana, previsto alle ore 16,00 e tra le mura del Brianteo.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare la parola al campo e dunque accendere questo sabato tutto riservato ai risultati della Serie B, pure sarà il caso di dare un contesto alle sfide che ci attenderanno questo pomeriggio, per la nona giornata del campionato cadetto. Pure se guardiamo alla classifica così come è fissata oggi, pure questa ci pare ancora molto corta: sono infatti appena dieci punti di differenza dalla prima classificata fino alla zona play out, e non scordiamo pure che anche oggi diversi club hanno ancora da recuperare diversi incontri, rinviati durante le precedenti giornate. Proprio per questo motivo ci pare complicato ora fare delle riflessioni sull’andamento del campionato cadetto: pure possiamo oggi fare delle precisazioni sui club che saranno chiamati in campo. Non possiamo certo non parlare dell’Empoli di Mister Dionisi, leader del campionato cadetto con ben 17 punti (gli stessi della Salernitana, che però sarà in campo solo domani), come pure del Frosinone, Venezia e Cittadella che pure stanno facendo ben fatica a rimanere incollate alle prime della classe e dunque oggi faranno di tutto per fissarsi entro le prime 8 classificate. E non scordiamo che pure ai gradini più bassi della classifica la battaglia per i tre punti messi in palio nella 9^ giornata oggi non sarà meno viva. Solo tra poche ore saranno in campo Pescara, Ascoli, Vicenza, tre squadre che hanno avuto ben poco successo nella prima parte del campionato e che vogliono affrontare i prossimi impegni con ben altro spirito. Come per esempio stanno provando a fare proprio i piceni, pur dopo l’incoraggiante pari rimediato con l’Entella solo pochi giorni fa. Ma chissà che ci dirà il campo!

RISULTATI SERIE B

Ore 14.00 Brescia-Frosinone

Ore 14.00 Empoli Vicenza

Ore 14.00 Pescara-Pordenone

Ore 14.00 Pisa-Cittadella

Ore 14.00 Venezia-Ascoli

Ore 16.00 Monza-Reggina

CLASSIFICA

Empoli, Salernitana 17

Lecce, Spal 15

Chievo, Venezia 14

Frosinone 13

Cittadella 11

Monza 10

Brescia, Pordenone 9

Cosenza 8

Pisa, Reggiana, Reggina 7

Vicenza 6

Ascoli, Entella 5

Pescara 4

Cremonese 3



