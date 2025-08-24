Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle quattro partite che si giocano questa sera come posticipi nella prima giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO I POSTICIPI!

Eccoci finalmente ai posticipi nei risultati Serie B: in corso ancora la prima giornata del nuovissimo campionato cadetto, quello che cambia rispetto all’anno scorso è l’orario perché Spezia Carrarese e Venezia Bari si giocano alle 19:00, mentre Catanzaro Sudtirol e Frosinone Avellino sono alle 21:00.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Successi per Monza e Palermo! Diretta gol live score (23 agosto 2025)

C’è tanta carne al fuoco anche oggi nei risultati Serie B, il torneo come sempre sarà molto lungo e pieno di sorprese anche se naturalmente già in questo momento possiamo parlare di rapporti di forza, avendo anche visto le squadre impegnate nell’esordio stagionale in Coppa Italia, dunque ci siamo fatti un’idea.

Risultati playoff serie B/ Cremonese in finale! Diretta gol live score (25 maggio 2025)

È chiaro poi che molto lo scopriremo strada facendo, così come non dovremo prendere i risultati Serie B che matureranno oggi come oro colato; partire bene e con una vittoria sarà importante ma il cammino durerà fino a primavera inoltrata e ci potranno essere anche i playoff – o i playout – a definire lo scenario.

Per il momento ci accomodiamo nell’attesa che le partite di domenica 24 agosto prendano il via, come abbiamo già visto sono quattro e allora noi, nel poco tempo che ci rimane a disposizione, proviamo a fare un breve riassunto dello scenario che ci si presenta davanti agli occhi.

Risultati playoff Serie B/ Vincono Juve Stabia e Spezia! Diretta gol live score (21 maggio 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICHE: LE BIG IN CAMPO

Anche questa domenica ci sono novità rispetto all’anno scorso per quanto riguarda i risultati Serie B. Il Venezia, per esempio: i lagunari, che erano stati promossi attraverso i playoff, non sono riusciti a ottenere una salvezza che probabilmente avrebbero anche meritato, all’ultima giornata hanno perso in casa contro la Juventus e dunque sono stati condannati a tornare immediatamente tra i cadetti, rappresentando adesso una delle grandi favorite per il nuovo salto di categoria e aprendo la corsa al Penzo contro il Bari, in quello che a tutti gli effetti potrebbe essere un big match per le prime posizioni della classifica.

Abbiamo poi il ritorno dell’Avellino, una società storica del nostro calcio che ha vissuto anni difficili, ma che finalmente ha saputo invertire la tendenza in Serie C andandosi a prendere una promozione non così scontata, perché Monopoli e soprattutto Audace Cerignola gli hanno dato parecchio filo da torcere. Gli irpini se la vedono in trasferta con un Frosinone del tutto intenzionato a cancellare le sofferenze dell’ultima stagione e tornare a lottare per la Serie A; vedremo dunque cosa succederà sui campi per questi attesissimi risultati Serie B della prima giornata.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 1^ GIORNATA

Ore 19:00 Spezia Carrarese

Ore 19:00 Venezia Bari

Ore 21:00 Catanzaro Sudtirol

Ore 21:00 Frosinone Avellino

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B