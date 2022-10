Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (10^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI DUE POSTICIPI!

Palermo Cittadella e Pisa Modena, entrambe in programma alle ore 16:15, sono le due partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie B per i posticipi della 10^ giornata. Due partite che proseguono ovviamente il programma di un turno che è iniziato sabato, e che dunque per una volta non prevedeva l’anticipo serale del venerdì; avremo invece il Monday Night, perché domani sera si giocherà Ascoli Cagliari. Cosa dire dei risultati di Serie B? La classifica disegnata fino a questo momento è certamente sorprendente, entrando nel turno avevamo la Ternana capolista ed è un qualcosa di inaspettato alla vigilia.

Per il resto alle spalle delle fere si sono posizionate delle squadre che potevano essere attese ad un campionato di alta classifica, alcune sono proprio delle corazzate (il Genoa su tutte, ma potremmo dire qualcosa di simile anche per la Reggina) ma ovviamente i risultati di Serie B ci devono far parlare anche della situazione nei bassifondi, con Venezia e Perugia che soprattutto stanno faticando. Riguardo oggi, attenzione soprattutto alla partita del Barbera che mette in competizione due squadre in difficoltà e parecchio scontente.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque al quadro dei risultati di Serie B, e possiamo dire che sia il Palermo che il Cittadella stanno soffrendo: storie diverse, ma entrambe le squadre chiaramente puntavano a una stagione nella quale avrebbero assaggiato la corsa ai playoff. Per il momento devono stare attente a non retrocedere, ma non siamo nemmeno a un terzo del campionato e quindi ci sarà, per rosanero e granata, tutto il tempo per recuperare la situazione anche se naturalmente il contesto è psicologicamente difficile, adesso i quasi omonimi Corini e Gorini saranno chiamati a fare il reale salto di qualità.

Il Pisa con Luca D’Angelo sembra aver ripreso leggermente la marcia, ma si trova ancora al penultimo posto in classifica e sa di non poter perdere altro tempo; sta facendo invece bene il Modena che, partito con il freno a mano tirato, pian piano ha sfruttato anche l’effetto Attilio Tesser e adesso si trova in una posizione, come ci dicono i risultati di Serie B, nella quale andare a ricercare un posto nei playoff potrebbe essere un’ipotesi non troppo peregrina. Vedremo cosa ci diranno questi due campi tra qualche ora…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 10^ GIORNATA

Ore 16:15 Palermo Cittadella

Ore 16:15 Pisa Modena

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone, Genoa 21

Ternana 19

Reggina, Bari 18

Brescia, Sudtirol 17

Parma 16

Cagliari 14

Spal 13

Modena, Ascoli 12

Cosenza 11

Cittadella 10

Benevento, Venezia, Como 9

Palermo 8

Pisa, Perugia 7











