Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (11 aprile)

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI DI OGGI!

Per i risultati Serie B attendiamo oggi, domenica 11 aprile 2021, l’esito dei due positicipi della trentatreesima giornata, di cui la maggior parte delle partite ha avuto luogo già ieri. Dopo l’intensa fascia delle festività pasquali, che hanno visto la Serie B 2020-2021 scendere in campo per due giornate a distanza di tre giorni prima al Venerdi Santo e poi nel lunedì di Pasquetta, si torna all’andamento “normale” del campionato cadetto, con la Serie B che ha aperto la sua trentatreesima giornata con l’anticipo del venerdì, poi ieri ha proposto il grosso delle partite, oggi vivrà due posticipi e domani sera farà calare il sipario con il Monday Night Chievo Pisa.

Tutto questo sperando di non avere problemi con il Covid, perché il caso Empoli (per limitarci alla Serie B) insegna che bisogna sempre tenere alta l’attenzione e che potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche al finale di stagione, tra gli ultimi turni del campionato regolare e poi in vista anche di playoff e playout.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LE PARTITE DI OGGI

Dopo questo ampio preambolo, possiamo finalmente passare ad esaminare che cosa succederà oggi per i risultati Serie B. Come da tradizione alla domenica, le due partite in programma nel campionato cadetto saranno ben distanziate fra di loro: alle ore 15.00 sarà la volta di Reggina Vicenza, mentre poi dovremo aspettare fino alle ore 19.00 per il fischio d’inizio del match serale Venezia Cosenza. Balza subito all’occhio la curiosità di un doppio incrocio tra la Calabria e il Veneto, con il Venezia in primo piano nella classifica di Serie B, perché i lagunari sono in piena zona playoff e vogliono conquistare il migliore piazzamento finale possibile. Vicenza e Reggina invece fanno parte delle squadre di metà classifica che sperano ancora di inseguire un posto ai playoff ma devono pure guardarsi alle spalle per evitare brutte sorprese. Infine il Cosenza è impelagato nella durissima battaglia per non retrocedere, che probabilmente proseguirà anche ai playout. Cosa ci dirà dunque in proposito la domenica di Serie B?

RISULTATI SERIE B, 33^ GIORNATA

Ore 15.00

Reggina Vicenza

Ore 19.00

Venezia Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 62

Lecce 58

Salernitana 57

Monza 52

Venezia, Spal 50

Cittadella 47

Chievo 45

Brescia 44

Cremonese 42

Vicenza, Reggina 41

Pisa, Frosinone 40

Pordenone 37

Cosenza 32

Ascoli 34

Reggiana 31

Pescara 28

Entella 22



