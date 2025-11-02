Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano come posticipi dell'undicesima giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UNA DOMENICA RICCA!

Sarà una domenica ricca quella in compagnia dei risultati Serie B: essendo che abbiamo appena vissuto il turno infrasettimanale, metà del programma della undicesima giornata viene spostato al 2 novembre, quindi sono ben tre le partite delle ore 15:00 con spazio poi ai soliti due “posticipi”, per chiamarli così.

Intanto torna a giocare la Juve Stabia, dopo aver saltato la partita di mercoledì: le Vespe sono a Modena, sul campo di quella che è rimasta ancora la prima in classifica ma nell’infrasettimanale ha perso la sua prima partita, battuta a sorpresa nel derby di Reggio Emilia, e dunque ora a caccia di riscatto.

Questo anche perché la concorrenza si è avvicinata: Cesena e Monza, rispettivamente a tre e quattro vittorie consecutive, sono adesso ad un solo punto di distanza e sognano il sorpasso, i romagnoli impegnati sul campo di un Bari tornato a vincere e i brianzoli in casa contro uno Spezia che invece ha pareggiato.

Saranno allora dei risultati Serie B ricchi di spunti e speriamo intensi dal punto di vista delle partite cui assisteremo; aspettando che arrivino i primi match proviamo a fare qualche ulteriore considerazione su una undicesima giornata che potrebbe cambiare sostanzialmente la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PER RIALZARSI

Proviamo allora a dire qualcosa di altro circa i risultati Serie B che ci attendono domenica. Sampdoria Mantova è senza ombra di dubbio la partita della paura, i virgiliani hanno perso ancora e restano ultimi in classifica con una rivoluzione tecnica in atto, quella che avevano già operato i blucerchiati ingaggiando Angelo Gregucci che se non altro ha pareggiato le prime due partite, senza però riuscire (almeno per il momento) a dare quella fiammata ad un ambiente già sfiduciato da come erano andate le cose nell’ultima stagione, e con una classifica tutt’altro che brillante.

Classifica che come detto è condivisa dallo Spezia, che se non altro ha raccolto 5 dei suoi 7 punti nelle ultime cinque partite; ancora troppo poco tuttavia, e oggi come già visto si rischia parecchio perché il Monza è la squadra più in forma del campionato, e finalmente sta confermando il suo status dopo un inizio balbettante. Nelle prime cinque giornate i brianzoli avevano ottenuto 7 punti, poi ne hanno fatti 13 appunto vincendo le ultime quattro, sono avvisate tutte le rivali tra cui anche il Venezia, che è tornato a vincere e in qualche modo ha sistemato la sua classifica, ma oggi va a giocare sul campo di un Catanzaro che, dopo zero vittorie in nove gare, ha fatto 6 punti nelle ultime due.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 11^ GIORNATA

Ore 15:00 Bari Cesena

Ore 15:00 Catanzaro Venezia

Ore 15:00 Modena Juve Stabia

Ore 17:15 Monza Spezia

Ore 19:30 Sampdoria Mantova

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B