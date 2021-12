RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Como torna a sorridere!

RISULTATI SERIE B: COMO AL SUCCESSO!

Prosegue questa ricchissima domenica tutta riservata ai risultati della Serie B: solo pochi minuti fa pure è stato triplice fischio finale al Menti per l’incontro tra Vicenza e Como e in terra veneta, nonostante una grandissima prova da parte dei padron di casa, pure abbiamo assistito al successo dei lombardi di Gattuso con il risultato di 1-0. A decidere la partita di fatto lo squillo di Vignali occorso solo all’11 di gioco, nel primo tempo: un lampo, ma che pure tanto è bastato per condannare i lanerossi all’ennesimo KO, pur dopo una partita condotta sempre l’attacco.

Di certo la squadra di Brocchi meritava qualcosa di più. Sta di fatto che per il Vicenza è nuova sconfitta, mentre il Como torna a vincere dopo un lungo digiuno e con i tre punti, sale alla 11^ posizione della classifica del campionato di Serie B. Ora però rimettiamoci comodi, perchè a breve per la 17^ giornata ci attende il posticipo tra Reggina e Alessandria, che accadrà? (agg Michela Colombo)

PARI IMPORTANTE PER GLI UMBRI

Siamo nel vivo di questa domenica riservata ai risultati della Serie B e solo pochi minuti fa si è pure chiuso il primo posticipo della 17^ giornata tra Parma e Perugia e pure al Tardini segnaliamo il pareggio occorso col risultato di 1-1. Dopo dunque la rete di Inglese dopo appena 11 minuti di gioco (ma il bomber ducale si è visto pure annullare un gol per fuorigioco sempre nel primo tempo), è stato solo nella ripresa che il grifone è riuscito a risponder per le rime, con una grande azione di Sgarbi, innescato da Burrai al 48’ del secondo tempo.

Pur dopo le belle giocate occorse nulla è cambiato al triplice fischio finale e dunque Parma e Perugia devono oggi accontentarsi di un punto a testa. Che pure rimane utilissimo per gli umbri, che pure salgono all’ottavo gradino della classifica della Serie B, per merito del sesto risultato utile di fila: poco serve al Parma che rimane al bordo della zona rossa, con 20 punti. Ora però torniamo a dare la parola al campo: la sfida tra Vicenza e Como inizia tra pochissimo! (agg Michela Colombo)

INIZIA PARMA PERUGIA

Tutto è pronto per Parma Perugia, la partita che aprirà il quadro dei risultati Serie B anche nella domenica della diciassettesima giornata: abbiamo già diffusamente parlato del Parma, spendiamo allora adesso anche qualche parola sugli ospiti del Perugia, che stanno vivendo invece un campionato più che positivo, caratterizzato per ora da 25 punti in classifica, frutto di sei vittorie, sette pareggi e tre sole sconfitte, bilancio sicuramente lusinghiero per una neopromossa.

Il Perugia di conseguenza sembra essere in grado di lottare per un posto nei playoff, ma naturalmente questa posizione si consoliderà se gli umbri sapessero fare un bel risultato anche allo stadio Tardini di Parma. Di conseguenza, questo non è più il tempo delle parole, dei calcoli e delle ipotesi: cediamo senza indugio la parola ai protagonisti, si comincia a giocare in Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROSSIMO TURNO

Mentre si avvicina il momento dei posticipi che oggi caratterizzeranno i risultati Serie B, diamo già un veloce sguardo al prossimo weekend, quando sarà in programma la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Non vi sarà alcun anticipo al venerdì e dunque si comincerà con cinque incontri in programma per sabato pomeriggio: segnaliamo che il Pisa sarà atteso a Cosenza, ma spiccherà anche un Crotone Pordenone che potrebbe essere l’ultima spiaggia per entrambe.

Tra le quattro partite della domenica evidenziamo il sempre affascinante derby umbro Perugia Ternana, ma anche Brescia Cittadella e soprattutto Benevento Monza, una partita che sarà molto importante ai piani alti della classifica. Infine, lunedì 20 ci sarà il posticipo Lecce Vicenza, che sulla carta non dovrebbe avere storia ma naturalmente solo il campo ci dirà se sarà davvero così… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN FONDO ALLA CLASSIFICA

Altre due squadre da seguire con grande attenzione oggi, nel contesto dei risultati Serie B della domenica, saranno sicuramente Vicenza e Alessandria, invischiate nella lotta per non retrocedere. Va detto che i piemontesi hanno il doppio dei punti rispetto ai veneti, 14 per l’Alessandria e 7 per il Vicenza, dunque le due situazioni non sono esattamente le stesse, tuttavia è chiaro che pure l’Alessandria debba pensare a salvarsi e cercherà punti pesanti in tal senso stasera, anche se la trasferta sul campo della Reggina si annuncia piuttosto difficile.

Molto più critica tuttavia è ovviamente la situazione del Vicenza, che nelle prime sedici giornate ha raccolto solamente due vittorie e un pareggio a fronte di ben tredici sconfitte. Difficile pensare alla salvezza con questi numeri, però c’è ancora tanto tempo: la speranza resta viva, ma i veneti devono invertire la tendenza subito, se possibile già oggi pomeriggio contro il Como, naturalmente lariani permettendo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA COL PARMA

I risultati Serie B saranno protagonisti anche oggi, domenica 12 dicembre 2021, perché la lunga diciassettesima giornata, che era cominciata già venerdì con ben due anticipi ed è poi proseguita naturalmente ieri con altri cinque incontri, terminerà nelle prossime ore con gli ultimi tre posticipi, che naturalmente serviranno anche a definire con più precisione la classifica di Serie B al termine del terzultimo turno del girone d’andata del campionato cadetto.

Scopriamo allora subito quali saranno queste tre partite attese oggi per i risultati Serie B, con la scansione oraria che ormai ben conosciamo. Si comincerà già alle ore 14.00 con Parma Perugia, seguita alle ore 16.15 da Vicenza Como ed infine alle ore 20.30 da Reggina Alessandria, il posticipo di prima serata che chiuderà la 17^ giornata, dal momento che invece domani non sarà in programma alcun incontro di Serie B.

RISULTATI SERIE B: LA GRANDE MALATA

Presentando i risultati Serie B per la domenica di questa diciassettesima giornata, abbiamo dunque indicato anche il Parma tra le squadre che scenderanno in campo oggi. Dobbiamo allora spendere qualche parola in più a proposito degli emiliani, perché francamente il Parma finora è stata la grande delusione del campionato cadetto, come indicano i 19 punti in classifica dopo ben sedici giornate, con appena quattro vittorie più sette pareggi e cinque sconfitte.

Di conseguenza è stato quasi inevitabile l’esonero di Enzo Maresca, arrivato dopo il pareggio casalingo contro il Cosenza nella tredicesima giornata. Dobbiamo però dire che nemmeno Beppe Iachini finora ha saputo invertire la tendenza dell’anonimo campionato del Parma: un discreto pareggio a Como al debutto, poi la sconfitta casalinga contro il Pisa e settimana scorsa un pareggio ad Ascoli, dunque a voler essere pignoli per il momento la media punti è addirittura peggiorata. Se il Parma vuole inseguire i playoff deve subito tornare alla vittoria, altrimenti si rischia di dover addirittura guardarsi alle spalle…

RISULTATI SERIE B, 17^ GIORNATA

FINALE Parma Perugia 1-1

FINALE Vicenza Como 0-1

ore 20.30 Reggina Alessandria 0-0

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 35

Brescia 33

Benevento, Lecce, Monza 31

Cremonese 29

Cittadella 28

Ascoli, Perugia 26

Frosinone 25

Como 24

Ternana, Reggina 22

Spal, Parma 20

Cosenza 16

Alessandria 14

Crotone, Pordenone 8

Vicenza 7



