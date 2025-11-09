Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che domenica 9 novembre si giocano come posticipi nella 12^ giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO I DUE POSTICIPI!

È quasi tutto apparecchiato per i risultati Serie B, un altro capitolo su questo campionato cadetto e le partite di domenica 9 novembre che rappresentano i due posticipi della dodicesima giornata, possiamo subito dire che si tratterà di Cesena Avellino, in programma alle ore 15:00, e Pescara Monza che va in scena alle ore 17:15.

Sono due sfide davvero molto interessanti, anche per la classifica del campionato: il Cesena in questo momento potrebbe quasi puntare alla promozione diretta visto che davanti non ci sono così tante certezze, già lo scorso anno del resto i romagnoli, da neopromossi, avevano mostrato a tutti le loro qualità arrivando ai playoff.

L’Avellino innanzitutto ha in testa solo la salvezza, ma è una squadra che può stupire: prova ne sia il poker rifilato alla Reggiana che la settimana precedente si era permessa di infliggere la prima sconfitta al Modena capolista, ma questo è anche il bello dei risultati Serie B che regalano sempre scenari contrastati e da ottovolante.

In tutto questo sta facendo benissimo il Monza: i brianzoli, partiti a dire il vero con il freno a mano tirato, hanno poi fatto vedere di essere costruiti per fare grandi cose, arrivano da cinque vittorie consecutive e in questo momento sono la squadra più in forma di tutto il torneo, vedremo se oggi a Pescara arriverà anche la sesta meraviglia per Paolo Bianco.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA GRANDE INCERTEZZA

Eccoci allora pronti a vivere questi risultati Serie B che anche domenica contribuiranno a disegnare in maniera diversa la classifica, abbiamo già detto delle cinque vittorie consecutive del Monza che ha scalato la graduatoria in maniera decisa, nel processo ha anche staccato il Cesena che arriva da una sconfitta dopo una serie altrettanto positiva, mentre l’Avellino si è rimesso in zona playoff riuscendo a girare pagina dopo due ko, con 4 punti nelle ultime due si è accomodato in settima posizione in attesa degli eventi, ma come detto è davvero tutto in divenire e anche all’inizio di novembre è parecchio difficile fare calcoli.

Possiamo senza ombra di dubbio riferire di come la squadra più in difficoltà tra le quattro in campo oggi sia il Pescara, anch’esso salito dalla Serie C ma che ha dovuto subito rinunciare al suo condottiero Silvio Baldini, oggi Commissario Tecnico dell’Under 21; il Delfino è quartultimo e non vince da tempo, serve una decisa sterzata per una squadra che però ha la peggior difesa per come ci dicono i risultati Serie B, e che innanzitutto dunque deve sistemare questo aspetto.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 12^ GIORNATA

Ore 15:00 Cesena Avellino

Ore 17:15 Pescara Monza

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B