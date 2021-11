Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (12^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI INIZIA CON LECCE PARMA!

Sarà il big match Lecce Parma a inaugurare il programma dei risultati di Serie B per domenica 7 novembre: si completa la 12^ giornata con le consuete partite che fanno da posticipo, e dunque avremo tre diverse fasce orarie. Al Via del Mare il calcio d’inizio è previsto per le ore 14:00, poi alle ore 16:15 ci sposteremo allo Scida per Crotone Monza e infine alle ore 20:30 saremo al Tombolato dove si gioca Cittadella Pisa, altra partita non banale per un turno che precede la sosta per gli impegni delle nazionali.

Come andranno a finire questi match? Lo scopriremo tra poco con i risultati di Serie B, naturalmente adesso noi dobbiamo fare un’analisi circa lo stato dell’arte e dunque prevedere in che modo potrebbe cambiare la classifica di Serie B, che si è già mossa con le partite di venerdì e sabato ma che troverà una sua definizione quando siamo arrivati praticamente ad un terzo della stagione. Mettiamoci dunque comodi e iniziamo la nostra valutazione…

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA E CONTESTO

I risultati di Serie B che riguardano i posticipi della 12^ giornata ci presentano due big che potrebbero essere sulla strada del salto di qualità: Parma e Monza hanno faticato parecchio all’inizio della stagione, ma adesso arrivano da due vittorie consecutive – risicate per entrambe – che hanno avuto l’effetto di migliorare sensibilmente la classifica di Serie B. Naturalmente siamo ancora a lavori in corso perché da Parma e Monza ci si aspetta che arrivino nelle primissime posizioni e si giochino la promozione diretta, ma intanto abbiamo avuto un’inversione di tendenza che ora andrà confermata nelle trasferte che verranno affrontate oggi, con il Parma che naturalmente è la squadra che rischia di più andando a Lecce.

Il Pisa invece ha bisogno di ritrovare la vittoria, perché dopo aver sognato una fuga solitaria rischia di farsi assorbire dalle inseguitrici, perdere il primato e iniziare un altro tipo di campionato, che forse sarebbe più congeniale per quelle che erano le premesse ma sicuramente sarebbe definito dalla delusione e dal rammarico per non essere durati. Tra poco saremo in campo per i risultati di Serie B, non resta che aspettare che gli arbitri diano il calcio d’inizio di queste partite…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 12^ GIORNATA

Ore 14:00 Lecce Parma

Ore 16:15 Crotone Monza

Ore 20:30 Cittadella Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 24

Pisa, Reggina 22

Frosinone 21

Lecce 20

Benevento, Cremonese, Como 19

Ascoli 18

Perugia, Monza 17

Parma, Cittadella, Ternana 16

Spal, Cosenza 14

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3



