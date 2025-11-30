Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score dei due posticipi della 14^ giornata, in campo domenica 30 novembre.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE POSTICIPI DIVERSI!

Saranno due partite molto diverse quelle che per i risultati Serie B si giocano domenica 30 novembre: il contesto è quello della 14^ giornata che si chiude con i due posticipi di oggi, avremo Juve Stabia Monza alle ore 15:00 e il derby ligure Spezia Sampdoria che è invece in programma alle ore 17:15.

Gare appunto differenti per quello che ci dice la classifica: nel primo pomeriggio al Romeo Menti vanno in campo due squadre nella parte sinistra della graduatoria, ma soprattutto abbiamo il Monza capolista che arriva da ben sette vittorie e con l’ottava potrebbe intensificare la sua fuga verso la promozione diretta.

Una squadra lanciatissima quella di Paolo Bianco che, carburando dopo un avvio a singhiozzo, sta dimostrando di aver costruito una rosa pronta a dominare il campionato cadetto; la Juve Stabia invece sta confermando di poter lottare per i playoff anche se deve trovare più continuità nei risultati Serie B.

Si tratta comunque di un gruppo che può mettere in difficoltà il Monza, che anche strutturalmente si concederà qualche pausa; vedremo se sarà oggi che i brianzoli lasceranno per strada qualche punto facendo sperare le loro rivali, o se invece la marcia in testa alla classifica proseguirà inesorabile.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LIGURIA NEI GUAI

Contesto totalmente diverso quello che i risultati Serie B offrono per Spezia Sampdoria: il derby ligure è sempre affascinante e sentito ma questo pomeriggio si gioca tra ultima e terzultima in classifica, peraltro i blucerchiati hanno abbandonato il loro ruolo di fanalini di coda soltanto la scorsa settimana, tornando alla vittoria contro la Juve Stabia e provando a salire di colpi, è una squadra che ha tutto per salvarsi ma è partita malissimo e deve stare attenta a non rivivere lo stesso scenario dello scorso anno, quando la sua retrocessione era stata revocata a causa dei problemi finanziari del Brescia, penalizzato a fine campionato.

Per lo Spezia invece è di fatto la stessa stagione vissuta nel 2023-2024, la salvezza era stata sofferta ma poi nell’annata seguente i bianchi avevano fatto un netto salto di qualità e addirittura erano arrivati alla finale playoff contro la Cremonese, quindi si pensava che anche in questa stagione potesse esserci una corsa quantomeno di alta classifica. Così non è successo: è davvero incredibile vedere lo Spezia ultimo con appena una vittoria e 8 punti, ma questo ci dà anche l’esatta idea di quanto i risultati Serie B nascondano parecchie insidie, tra l’altro non ci stupiremmo se tra qualche settimana i liguri avessero una diversa situazione.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Juve Stabia Monza

Ore 17:15 Spezia Sampdoria

