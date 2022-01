Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (20^ giornata)

RISULTATI SERIE B: DUE PARTITE PER CHIUDERE LA 20^ GIORNATA

I risultati di Serie B legati alla 20^ giornata si concludono domenica 23 gennaio, con le due partite che fanno da posticipi: alle ore 16:15 si gioca Vicenza Cittadella, alle ore 18:30 è invece in programma Lecce Cremonese. Possiamo subito dire che c’è cauto ottimismo per la sfida del Menti: il Vicenza non gioca ormai da tempo e si è anche visto rinviare il match di settimana scorsa, ma gli ultimi tamponi effettuati hanno dato esito negativo e dunque si dovrebbe regolarmente giocare, almeno per questa volta.

Vicenza che è ultimo nella classifica di Serie B, e dunque non ha altro risultato a disposizione che la vittoria, che comunque potrebbe chiaramente non bastare; al giro di boa i biancorossi hanno fatto malissimo e oggi ospitano un Cittadella che si presenta al derby volendo conservare la sua posizione nel tabellone dei playoff. vedremo allora quello che succederà; tra poco si gioca, noi per il momento possiamo prenderci un momento per fare una valutazione più approfondita su quelli che sono i temi portanti nei risultati di Serie B per questi posticipi della 20^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci forniscono anche Lecce Cremonese, che in questo momento è una sfida diretta per le prime posizioni della classifica: i salentini devono recuperare una partita e hanno un punto in meno dei grigiorossi, che continuiamo giustamente a considerare come la rivelazione del campionato cadetto. Uno dei temi più interessanti sarà appunto quello legato alla corsa della Cremonese, che ha tutto per salire di categoria ma si scontra inevitabilmente con squadre che, almeno sulla carta, sono superiori.

Tra queste appunto il Lecce, che l’anno scorso ha sfiorato la finale playoff e ora vorrebbe prendersi la promozione diretta. Considerando che davanti c’è il Pisa, che in pochi pronosticavano in lotta per la Serie A, i salentini possono realmente sperare e sognare in grande, ma chiaramente manca ancora del tempo per definire come andranno le cose e allora, nel frattempo, possiamo valutare cosa succederà con i risultati di Serie B a chiudere la 20^ giornata…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 20^ GIORNATA

Ore 16:15 Vicenza Cittadella

Ore 18:30 Lecce Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 39

Brescia 38

Benevento, Cremonese, Monza 35

Frosinone, Lecce* 34

Ascoli 32

Cittadella* 29

Perugia 28

Como 26

Ternana 24

Parma*, Reggina 23

Spal 22

Alessandria* 20

Cosenza* 16

Crotone* 12

Pordenone 11

Vicenza** 7

Ogni * una partita in meno



