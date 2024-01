RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il passo della capolista Parma, diretta gol live score (14 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Come già visto, i risultati di Serie B in questi posticipi della 20^ giornata ci consegnano l’impegno del Parma contro l’Ascoli: la capolista va a caccia della fuga e finora ha tenuto un ottimo passo, perché 41 punti nel girone di andata significa aver viaggiato con 2,16 punti di media che sono tanti per la Serie B moderna. Un esempio? L’anno scorso il Frosinone, che aveva dominato il campionato, aveva girato alla boa di metà stagione con 39 punti: dunque due meno di questo Parma, che rispetto ai ciociari allenati da Fabio Grosso segna di più (37 gol contro 28) ma incassa anche più reti, 17 contro le 11 che il Frosinone aveva subito nella prima metà di campionato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Pari tra Pisa e Reggiana Diretta gol live score (oggi sabato 13 gennaio 2024)

I ciociari avevano 7 punti di vantaggio sul Genoa, che però sarebbero stati 6 senza la penalizzazione del Grifone: ecco, da questo punto di vista il distacco dalla seconda in classifica è identico, ma il Parma ha dimostrato di saper viaggiare anche meglio di una squadra che come detto aveva fatto il vuoto abbastanza presto. Parma che è anche una delle squadre più migliorate rispetto alla passata stagione: nel 2022-2023 aveva raccolto 27 punti al termine del girone di andata, oggi ne ha ben 14 in più. Fabio Pecchia vola verso la promozione diretta in Serie A, la partita di oggi al Tardini sarà importante per aggiungere un alto tassello all’obiettivo stagionale… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score partite 19^ giornata: pari a Marassi (26 dicembre 2023)

I TRE POSTICIPI!

Grande domenica dedicata ai risultati di Serie B: si completa il quadro della 20^ giornata che come sappiamo è la prima del girone di ritorno, tre le partite in programma che, tutte alle ore 16:15, sono Cremonese Cosenza, Parma Ascoli e Venezia Sampdoria. Una domenica intensa, che vede coinvolte anche le prime due della classifica: l’andata si è chiusa nel segno del Parma, che dopo qualche tentennamento di troppo è riuscito a scavare un altro solco nei confronti del Venezia prendendosi sei punti di vantaggio sui lagunari e il Como, dovendo dunque guardare questa distanza per la promozione diretta.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Vince la Feralpisalò! Diretta gol live score (18^ giornata, 23 dicembre 2023)

Sarà una partita molto importante, quella casalinga contro il Cosenza, per una Cremonese che poco fa ha accarezzato il sogno di replicare i quarti di Coppa Italia dello scorso anno, e che ora ha la possibilità di avvicinare le prime due posizioni in classifica per tornare immediatamente in Serie A; rischia tanto l’Ascoli, che si ritrova incredibilmente al penultimo posto e sa bene di non poter più permettersi di perdere tempo. Questi e altri temi ci faranno compagnia oggi con il quadro dei risultati di Serie B, aspettando che le partite prendano il via possiamo fare qualche rapida considerazione su altri aspetti di questa entusiasmante domenica dedicata al campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno ai risultati di Serie B: il Parma ha ottenuto il platonico titolo di campione d’inverno e ora va a caccia dell’allungo giusto, certamente rispetto alle ultime due stagioni i ducali hanno fatto un bel salto di qualità e hanno a disposizione il girone di ritorno per confermare il vantaggio sulla concorrenza, che tuttavia non sta mollando di un centimetro. Oggi per il Parma c’è una bella occasione, perché la sfida è quella casalinga contro l’Ascoli di cui abbiamo già parlato; il Venezia invece ospita la Sampdoria, che i risultati di Serie B ci hanno consegnato sempre più performante in trasferta rispetto che a Marassi e che va sempre in cerca del suo posto al sole.

Rischia qualcosa anche il Cosenza, che aveva iniziato bene la sua stagione ma adesso è calato: l’anno scorso i lupi avevano ottenuto una salvezza incredibile con rimonta e playout vinto nei confronti del Brescia – poi ripescato, come noto – quest’anno chiaramente il Cosenza spera di non dover soffrire così tanto e per questo motivo dovrà provare a fare risultato pieno anche sul campo della Cremonese, una squadra che ha chiuso il girone di andata al quinto posto e ha tutte le intenzioni di risalire la corrente. Staremo a vedere tra poco cosa succederà sui campi…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 20^ GIORNATA

Ore 16:15 Cremonese Cosenza

Ore 16:15 Parma Ascoli

Ore 16:15 Venezia Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Parma 41

Venezia, Como 35

Cittadella 33

Palermo, Cremonese 32

Catanzaro 30

Modena 28

Brescia 25 Sampdoria (-2), Bari, Reggiana 23

Pisa 22

Cosenza 21

Lecco, Sudtirol 20

Ternana 18

Spezia, Ascoli 17

Feralpisalò 14

CLASSIFICA SERIE B

Parma 41

Como 38

Venezia 35

Cittadella, Catanzaro 33

Cremonese, Palermo 32

Modena, Brescia 28

Bari 26

Reggiana 24

Sampdoria (-2), Pisa, Sudtirol 23

Cosenza 21

Lecco 20

Ternana 18

Ascoli, Spezia 17

FeralpiSalò 14











© RIPRODUZIONE RISERVATA