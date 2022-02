Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (22^ giornata)

RISULTATI SERIE B: TRE POSTICIPI QUESTA DOMENICA!

I risultati di Serie B ci propongono, domenica 13 febbraio, i tre posticipi con cui si conclude la 22^ giornata. Ascoli Como, Brescia Alessandria e Lecce Benevento vanno tutte in scena alle ore 15:30 e dunque sarà un pomeriggio intenso quello che vivremo oggi. Troviamo sei squadre con situazioni di classifica diverse: chiaramente il big match è quello del Via del Mare perché si gioca una sorta di spareggio per la promozione diretta, ma al Del Duca non va sottovalutato un match tra due realtà che stanno correndo per un posto nei playoff e poi al Rigamonti avremo la terza della classe, contro una neopromossa che si vuole salvare.

Risultati Serie B, classifica/ Perugia abbatte Frosinone, Reggina respira

Insomma: c’è tanta carne al fuoco nel quadro che i risultati di Serie B ci metteranno di fronte tra qualche ora, va anche detto che stiamo arrivando alla conclusione della 22^ giornata che anticiperà un vero e proprio tour de force, visto che poi arriveranno i turni infrasettimanali per recuperare le due giornate che non erano state disputate appena dopo Natale. Ora comunque parliamo della stretta attualità: tra poco si gioca, e dunque noi dobbiamo scoprire cosa succederà in questa domenica e ovviamente come cambierà una classifica di Serie B sempre molto movimentata…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Posticipi 21^ giornata: grande colpo della Cremonese!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo dunque ad analizzare meglio i risultati di Serie B per questa 22^ giornata: tra i tre posticipi spicca come già visto Lecce Benevento, ma la presenza dei salentini insieme al Brescia ci dice anche che saranno in campo oggi due delle tre squadre ai primi posti della classifica, impegnate nella corsa alla promozione diretta. Il Benevento comunque, sia pure sesto dopo aver perso un po’ di smalto, ha solo 5 punti meno del Lecce: facendo il colpo in Puglia la squadra sannita si avvicinerebbe parecchio alla promozione diretta, e può essere un vantaggio il fatto che l’ambiente abbia già vissuto per due volte questo contesto.

Risultati Serie B, classifica/ Il Perugia vince ad Ascoli e torna in corsa playoff!

Il Brescia deve fare attenzione a non mollare il colpo, cosa avvenuta dopo aver conquistato la vetta della classifica di Serie B; quanto accaduto con la posizione di Filippo Inzaghi lascia intendere che l’ambiente sia poco sereno e allora ne può approfittare l’Alessandria, che nel turno precedente ha fermato il Pisa e ora sogna di fare lo stesso con le rondinelle. Ad Ascoli come detto si gioca tra due squadre che vogliono i playoff: a momento nessuna delle due li giocherebbe e il Como è anche maggiormente staccato, ma le distanze sono minime e i risultati di Serie B ci hanno insegnato che la classifica può essere stravolta anche solo in 90 minuti…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 22^ GIORNATA

Ore 15:30 Ascoli Como

Ore 15:30 Brescia Alessandria

Ore 15:30 Lecce Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Lecce, Cremonese, Pisa 41

Brescia 39

Monza 38

Frosinone 37

Benevento 36

Perugia 34

Cittadella, Ascoli 32

Parma, Ternana 28

Como 27

Reggina 26

Spal 23

Alessandria 21

Cosenza 19

Crotone 14

Pordenone, Vicenza 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA