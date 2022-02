Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (23^ giornata)

RISULTATI SERIE B: PROSEGUE LA 23^ GIORNATA!

I posticipi della 23^ giornata, nel quadro dei risultati di Serie B, sono quattro e si giocano alle ore 18:30 di mercoledì 16 febbraio. Nel dettaglio, scopriamo che si tratta di Alessandria Lecce, Benevento Ascoli, Crotone Brescia e Frosinone Como: dunque un mercoledì davvero interessante, perché la metà di queste otto squadre impegnate è in corsa per la promozione diretta e le altre chiaramente perseguono obiettivi altrettanto importanti, che possono essere la salvezza o la zona playoff.

Detto che oggi è difficile individuare un vero e proprio big match, possiamo dire senz’altro che parecchi dei riflettori saranno puntati sul Lecce, che entrava nella 23^ giornata con il primo posto in classifica; ma anche sul Brescia, perché la situazione in casa delle rondinelle potrebbe anche esplodere. Andiamo dunque a parlare dei risultati di Serie B per i posticipi del turno infrasettimanale, provando ad anticipare alcuni dei temi che potrebbero tenerci compagnia nella serata di mercoledì.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alle partite che compongono il quadro dei risultati di Serie B per questi posticipi della 23^ giornata. Il Lecce ha mancato per due volte la fuga, prima pareggiando a Como con tanto di rigore sbagliato nel finale e poi non riuscendo a battere il Benevento in casa; adesso per i salentini si fa difficile perché altre squadre sono salite di colpi, e come sempre la classifica di Serie B è sempre in definizione e aggiornamento anche a colpi di sorprese nette in poco tempo. Lo sa bene per esempio il Frosinone, che dopo aver incassato un 3-0 dal Perugia rischia seriamente di abbandonare anche la zona playoff.

Non oggi perché l’Ascoli si trova a 4 punti, ma certamente i ciociari hanno bisogno di rilanciarsi dovendo stare attenti al Como, che è una di quelle squadre che con una vittoria potrebbero cambiare sensibilmente la loro situazione. Parlando invece della corsa alla salvezza, in questo momento l’Alessandria giocherebbe il playout contro il Cosenza: dunque attenzione, perché i grigi pur avendo trovato un po’ di ritmo dopo un pessimo avvio hanno ancora bisogno di costanza nei risultati di Serie B, anche nelle ultime posizioni della classifica non si scherza. Tra poco si gioca, vedremo allora quello che succederà nei posticipi della 23^ giornata…

RISULTATI SERIE B: 23^ GIORNATA

Ore 18:30 Alessandria Lecce

Ore 18:30 Benevento Ascoli

Ore 18:30 Crotone Brescia

Ore 18:30 Frosinone Como

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 44

Lecce, Pisa 42

Monza 41

Brescia 40

Benevento, Frosinone, Perugia 37

Cittadella 35

Ascoli 33

Reggina 29

Parma, Como, Ternana 28

Spal 23

Alessandria 22

Cosenza 19

Crotone 14

Vicenza 13

Pordenone 12



