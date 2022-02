Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (24^ giornata)

RISULTATI SERIE B: QUATTRO POSTICIPI NEL POMERIGGIO!

I risultati di Serie B per la 24^ giornata ci presentano quattro posticipi che si giocano alle ore 15:30 di domenica 20 febbraio. Brescia Frosinone, Cittadella Benevento, Como Cosenza e Lecce Crotone sono le sfide che chiuderanno il programma della quinta di ritorno: si arriva da un turno infrasettimanale che ha fornito parecchie indicazioni interessanti e che ha anche modificato la classifica soprattutto nelle prime posizioni, parlando di queste oggi avremo almeno due protagoniste che vanno a caccia della vetta e altre due che invece devono fare i conti con una corsa ai playoff che si è improvvisamente complicata.

Non solo, perché oggi per i risultati di Serie B vedremo coinvolte anche squadre che si stanno giocando la salvezza, o anche solo la possibilità di raggiungere il playout; per di più le ultime giornate del campionato cadetto ci hanno riferito che alcune delle big hanno faticato parecchio a confermare il pronostico, e dunque questa è tutta carne al fuoco nel presentare i risultati di Serie B per questa 24^ giornata, aspettando che si giochi allora sviluppiamo meglio alcuni dei temi legati ai posticipi.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B per i posticipi della 24^ giornata ci forniscono dunque un quadro interessante: il Lecce per esempio era balzato al comando sfruttando le difficoltà del Pisa e qualche colpo a vuoto del Brescia, ma una volta che si è trovato con la possibilità di andare in fuga non è riuscito a fare il salto di qualità sperato, ha pareggiato per tre volte consecutive – sempre per 1-1 tra l’altro – e così è stato sorpassato dalla Cremonese. Questo non sarebbe un problema visto che in Serie A vanno comunque le prime due, il punto vero è che nel frattempo si sono rifatte sotto le inseguitrici.

Adesso quindi per Marco Baroni la promozione diretta è ancora tutta da costruire. Il Brescia stesso proverà oggi a staccare i salentini, mentre al Tombolato si giocherà una sfida diretta tra Cittadella e Benevento che rischiano di non giocare i playoff (come il Frosinone), cosa che sarebbe incredibile viste le premesse. Il Como potrebbe agganciarli ma innanzitutto deve guardarsi le spalle, Cosenza e Crotone naturalmente scendono in campo per evitare la retrocessione ma in un momento non esattamente brillante. Scopriremo dunque a breve cosa succederà con i risultati di Serie B…

RISULTATI SERIE B, 24^ GIORNATA

Ore 15:30 Brescia Frosinone

Ore 15:30 Cittadella Benevento

Ore 15:30 Como Cosenza

Ore 15:30 Lecce Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 45

Pisa 45

Lecce, Brescia 43

Monza 41

Ascoli 39

Perugia 38

Frosinone, Benevento 37

Cittadella 35

Reggina 32

Como, Ternana 31

Parma 28

Spal 24

Alessandria 23

Cosenza 19

Crotone, Vicenza 14

Pordenone 12



