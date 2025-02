RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: I QUATTRO POSTICIPI!

I risultati Serie B ci fanno vivere oggi le quattro partite che, come ormai da tradizione, sono i posticipi del turno: in questo caso parliamo della 24^ giornata che è la quinta nel girone di ritorno, e saremo in compagnia di Carrarese Brescia, Salernitana Cremonese e Sudtirol Reggiana alle ore 15:00, per poi chiudere alle ore 17:15 con Bari Frosinone. Naturalmente in campo abbiamo sei squadre la cui situazione è diversa: se guardiamo all’alta classifica, l’unica che realmente possa puntare a qualcosa di grosso è la Cremonese, il cui compito principale è quello di fare in modo che i playoff si giochino, il che significa mantenere un a certa distanza dallo Spezia.

Ovviamente la Cremonese spera anche di venire coinvolta nella corsa alla promozione diretta, ma sembra essere tardi: vero che nei risultati Serie B siamo abituati a vedere ribaltoni anche improvvisi e in breve tempo, ma la classifica dice in maniera piuttosto evidente che le prime tre stanno marciando con un altro passo, e dunque i grigiorossi dovrebbero scavalcare non solo lo Spezia ma anche una tra Pisa e Sassuolo. Incarico complicato: intanto la squadra deve vincere sul campo di una Salernitana in grande difficoltà ma che è ultimamente tornata a vincere, e dunque la partita dell’Arechi si prospetta tutt’altro che immediata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LE SQUADRE PERICOLANTI

Sono allora tre le squadre che possiamo definire pericolanti e che vedremo all’opera nei risultati Serie B: abbiamo già detto della Salernitana, che però come già accennato ha battuto la Reggiana due settimane fa e in qualche modo ha migliorato la sua situazione, poi il Sudtirol che il ritorno al successo l’ha avuto nell’ultimo turno e per di più in una vitale sfida diretta in trasferta, un 3-0 secco al Benito Stirpe per affondare le speranze del Frosinone, che naturalmente è la terza squadra pericolante e forse quella che sta maggiormente deludendo perché, come la Salernitana stessa, era chiamata a ben altro risultato.

Salernitana che sarà appunto allo Zini, mentre i risultati Serie B ci dicono che oggi il compito dei ciociari è complicato perché si tratta di fare risultato sul campo di un Bari che si è nuovamente lanciato in ottica playoff, infine ecco che il Sudtirol ospita la Reggiana che, già battuta dalla Salernitana all’Arechi, rappresenta una bella occasione per gli altoatesini per vincere la seconda partita consecutiva e iniziare una rimonta sulla scia di quella dello scorso anno, che alla fine aveva portato in dote la salvezza pur senza riuscire a replicare la post season che era stata giocata nella stagione da neopromossa. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 24^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Brescia

Ore 15:00 Salernitana Cremonese

Ore 15:00 Sudtirol Reggiana

Ore 17:15 Bari Frosinone

