Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (24^ giornata)

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI DELLA 24^ GIORNATA

Sono due i posticipi nel quadro dei risultati di Serie B per la 24^ giornata, e sono anche le due partite che chiuderanno questo turno: alle ore 15:00 saremo al Granillo per Reggina Pordenone, mentre alle ore 21:00 il match serale sarà Lecce Cosenza. Due sfide interessanti, che potranno eventualmente cambiare la classifica di un campionato che si conferma sempre molto interessante; dal punto di vista della graduatoria.

In questo momento il quadro che riguarda queste squadre è abbastanza chiaro e ci dice che Pordenone e Lecce stanno giocando per prendersi un posto nei playoff, mentre le calabresi devono guardare alla salvezza e non sono messe troppo bene, anche se certamente meglio di alcune dirette rivali. Sarà quindi molto interessante vivere le sfide del giorno; senza indugio quindi andiamo a riferirci a quello che ci diranno i due campi, iniziando la nostra analisi sui risultati di Serie B dai temi principali che potrebbero emergere in queste sfide per i posticipi della 24^ giornata.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Partite intriganti come detto per i risultati di Serie B che riguardano i posticipi della 24^ giornata. Tecnicamente il Lecce sarebbe una squadra che punta alla promozione, ma Eugenio Corini ha perso troppi punti per pensare di fare compagnia alle prime sei della classe che al momento giocano una sorta di campionato a parte, per quanto le distanze siano ridotte. Chiaro comunque che le avversarie non possano fare troppo affidamento sul passo lento dei salentini, perché la rosa è di prim’ordine e questa squadra può sempre trovare la rotta giusta per operare la rimonta, cosa che non rappresenterebbe certo una novità nella storia del campionato cadetto. Un discorso simile va fatto per il Pordenone, che non sta confermando quanto di buono fatto vedere l’anno scorso ma è comunque sempre lì, sornione, aspettando il calo di qualche concorrente per tornare sul serio a inserirsi in zona playoff e operare il salto di qualità. Cosenza e Reggina hanno già mostrato di potersi salvare ma devono iniziare a correre sul serio: se vogliono evitare anche i playout sanno bene di dover fare risultati anche contro squadre che lottano per altri contesti, e allora oggi avremo un’altra occasione per scoprire se le cose andranno in questo modo…

RISULTATI SERIE B: 24^ GIORNATA

Ore 15:00 Reggina Pordenone

Ore 21:00 Lecce Cosenza

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 45

Monza 42

Venezia, Salernitana 41

Cittadella, Chievo 39

Spal 37

Lecce 35

Frosinone 33

Pordenone, Pisa 32

Vicenza, Reggiana 27

Brescia, Reggina, Cremonese 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

Entella 17



