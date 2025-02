RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ITRIGO IN ZONA PLAYOFF!

Quattro partite nei risultati Serie B che ci faranno compagnia domenica 9 febbraio, sono naturalmente i posticipi della 25^ giornata e ci sarà spazio per Cremonese Sudtirol, Reggiana Cesena e Spezia Palermo alle ore 15:00, mentre alle ore 17:15 vivremo Juve Stabia Bari. Non si può generalizzare e rimane vero il fatto che la classifica del campionato cadetto rimanga ancora oggi molto corta, ma sicuramente questa domenica i risultati Serie B ci faranno vivere un bel capitolo della corsa verso i playoff, perché squadre coinvolte in questa lotta sono sicuramente Cremonese, Cesena, Palermo, Juve Stabia Bari e Bari ma bisognerebbe parlare di almeno altre due.

Risultati Serie B, classifica/ Vittoria della Sampdoria! Diretta gol live score (oggi 8 febbraio 2025)

Vale a dire, lo Spezia e la Reggiana: i granata inseguono le prime otto posizioni della classifica dovendo però dare uno sguardo a quello che succede alle loro spalle, i liguri invece sono ancora impegnati nella lotta per la promozione diretta che potrebbero andare a prendere in almeno due modi, ma naturalmente se dovessero fallire sarebbero costretti a giocare i playoff anche se in questo caso possiamo dire che la qualificazione sia cosa avvenuta. Non ci resta allora che scoprire quello che succederà in campo con i risultati Serie B, tra poco avremo finalmente i verdetti del campo…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: vittoria del Bari! (2 febbraio 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: I DILEMMI DELLA CREMONESE

Dunque appuntamento con i risultati Serie B: abbiamo parlato dello Spezia e dei due modi che la squadra di Luca D’Angelo ha per tornare in Serie A. Il primo è naturalmente quello di ottenere almeno il secondo posto in classifica: tutto sommato Sassuolo e Pisa non sono troppo lontane e recentemente lo Spezia ha battuto proprio i neroverdi accorciando ancor più una graduatoria che potrebbe riservare sorprese. Il secondo modo per la promozione diretta è quello di mettere almeno 15 punti tra sé e la quarta in classifica: in questo modo i playoff non si giocherebbero e a salire sarebbero subito le prime tre.

Risultati Serie B, classifica/ Il Modena batte e sorpassa il Mantova! Diretta gol live (oggi 1 febbraio 2025)

In questo momento lo Spezia ha un vantaggio di 11 punti sulla Cremonese, che arriva dalla sconfitta di Salerno e oggi affronta un Sudtirol galvanizzato dal successo sulla Reggiana: attenzione a quello che potrebbe succedere, l’unica volta in cui i playoff non si sono giocati risale a 18 anni fa ma si tratta di uno scenario che per quanto stiamo vedendo si potrebbe riproporre, un motivo in più per studiare nel migliore dei modi la domenica dei risultati Serie B nella 25^ giornata…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 15:00 Cremonese Sudtirol

Ore 15:00 Reggiana Cesena

Ore 15:00 Spezia Palermo

Ore 17:15 Juve Stabia Bari

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B