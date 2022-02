Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (25^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI CHIUDE LA 25^ GIORNATA

Le cinque partite che si giocano mercoledì 23 febbraio, tutte in programma alle ore 18:30, chiudono i risultati di Serie B per la 25^ giornata: le ultime sfide del turno infrasettimanale saranno Benevento Como, Brescia Ascoli, Crotone Cosenza, Frosinone Reggina e Lecce Cittadella. Si tratta della quarta giornata nello spazio di 10 giorni in Serie B: un calendario fittissimo per permettere alla Lega di recuperare quei due turni che erano stati rinviati alla fine del 2021 per l’aumentare dei contagi da Coronavirus, e che poi sono state inserite nel calendario in un febbraio che inevitabilmente è diventato ricco di impegni.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cremonese e Pisa fermate sul pari, poker del Monza!

La classifica di Serie B ci dice allora di un Lecce che domenica sembra aver ripreso il passo giusto e ora vuole confermare il suo primo posto, di un Ascoli che è tornato in zona playoff e di un Frosinone che rischia di uscirne, mentre per quanto riguarda la corsa alla salvezza potrebbe trattarsi dell’ultima chiamata per il Crotone, qualche chance in più ce l’ha il Cosenza. Aspettando che per i risultati di Serie B si scenda in campo, proviamo ora a fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alle cinque partite cu istiamo per assistere nella conclusione della 25^ giornata del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Lecce di nuovo al comando, sorride il Benevento!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Il Lecce torna protagonista nei risultati di Serie B, giocando ancora una volta un posticipo: che sia un vantaggio o meno scendere in campo conoscendo già i risultati delle avversarie dirette, la squadra di Marco Baroni ha ancora questa possibilità e nel fine settimana ha ritrovato il primo posto in classifica grazie alla scintillante vittoria contro il Crotone, segnata ancora una volta da Massimo Coda e Gabriel Strefezza che hanno raggiunto i 23 gol in coppia. Oggi delle rivali del Lecce per la promozione sono in campo Brescia e Benevento.

Le rondinelle non sono riuscite a battere il Frosinone domenica, mentre i sanniti sono tornati alla vittoria espugnando il sempre difficile campo del Cittadella, si sono ripresi il quinto posto a un solo punto dal Monza e adesso possono sperare di fare il salto di qualità definitivo, detto che anche loro hanno a disposizione una corazzata che è stata costruita per tornare in Serie A. Nei risultati di Serie B sarà poi interessante scoprire se riprenderà la marcia il già citato Frosinone, che è leggermente in calo; e poi attenzione all’Ascoli, che tra alti e bassi continua a non mollare la concreta possibilità di giocare i playoff. Tra poco si tornerà in campo, staremo a vedere quello che succederà nei posticipi della 25^ giornata…

Risultati Serie B, classifica/ La Cremonese pareggia e aggancia il Pisa in vetta!

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 18:30 Benevento Como

Ore 18:30 Brescia Ascoli

Ore 18:30 Crotone Cosenza

Ore 18:30 Frosinone Reggina

Ore 18:30 Lecce Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Lecce, Cremonese, Pisa 46

Brescia, Monza 44

Perugia 41

Benevento 40

Ascoli 39

Frosinone 38

Cittadella 35

Como 34

Reggina 32

Ternana 31

Parma 29

Spal 27

Alessandria 23

Cosenza 19

Vicenza 15

Crotone 14

Pordenone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA