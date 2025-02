RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL PISA RISCHIA A CESENA!

Quattro partite, come ormai da tradizione, chiudono il programma dei risultati Serie B che per questa domenica 16 febbraio riguardano la 26^ giornata. Frosinone Reggiana, Juve Stabia Cosenza, Palermo Mantova alle ore 15:00 e poi alle ore 17:15 l’appuntamento con Cesena Pisa: c’è tanta carne al fuoco e noi partiamo proprio dal posticipo – se così possiamo chiamarlo – perché il Pisa di Pippo Inzaghi è sorprendentemente caduto in casa contro il Cittadella e ha visto il Sassuolo allontanarsi ulteriormente, la squadra toscana non ha pagato dazio allo Spezia ma inevitabilmente deve riprendere la sua marcia, perché perdere la Serie A diretta sarebbe una grande beffa.

Questo ovviamente per come si è messo un campionato che il Pisa ha anche condotto nella prima parte della stagione, ma oggi la squadra dovrà stare molto attenta perché va a fare visita a un Cesena che nell’ultimo turno ha vinto in trasferta contro la Reggiana e si è rilanciato per un posto nei playoff, potendo anche sognare la qualificazione diretta in semifinale pur se in questo momento le distanze non sono cortissime. Naturalmente adesso nella presentazione dei risultati Serie B proveremo a fare luce su altri temi portanti di questa 26^ giornata…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL NUOVO PALERMO

Siamo dunque in vista dei risultati Serie B, la domenica prevede alcune partite molto interessanti e tra queste c’è sicuramente Palermo Mantova, un’occasione per i rosanero di blindare davvero il loro posto nei playoff. Il Palermo non ha cambiato tantissimo in sede di calciomercato invernale, ma aver portato al Renzo Barbera giocatori come Audero, Magnani e Pohjanpalo può davvero fare la differenza tra una stagione senza il grande guizzo e la promozione, quella che la società siciliana insegue in maniera concreta dall’ingresso di City Group. Intanto, il pareggio strappato allo Spezia è stato positivo: contro il Mantova servirà il salto di qualità.

La squadra virgiliana non era partita malissimo nel corso di questa stagione ma poi ha faticato a tenere il ritmo, oggi si può dire che sia invischiata nella lotta per non retrocedere e allora davvero il Palermo ha un’occasione, come del resto può averla la Juve Stabia che gioca in un contesto di classifica sostanzialmente identico e che ospita al Romeo Menti il Cosenza, che è ultimo a causa della penalizzazione di 4 punti ma che a questo punto vivrebbe una situazione molto simile anche se si trovasse a quota 25. Tra poco i risultati Serie B torneranno a farci compagnia, vedremo quello che succederà sui campi…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 15:00 Frosinone Reggiana

Ore 15:00 Juve Stabia Cosenza

Ore 15:00 Palermo Mantova

Ore 17:15 Cesena Pisa

