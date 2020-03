Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (28^ giornata)

Il secondo campionato italiano torna di scena anche oggi, domenica 8 marzo 2020 quando sono attesi i risultati della serie B per i primi posticipi della 28^ giornata. Come già abbiamo ricordato ieri, anche oggi ci attenderà un turno abbastanza unico nel suo genere, visto che, in ottemperanza delle ultime imposizioni del governo Italiano in merito all’emergenza Coronavirus, tutte le partite verranno disputate a porte chiuse. Pur senza pubblico oggi non mancherà lo spettacolo in campo: per i pochi posticipi messi in calendario oggi infatti ci attendono big match da non perdere. Vediamo dunque subito quali saranno, tenuto però conto che la 28^ giornata di Serie B si chiuderà solo domani, con la sfida del Monday night tra Chievo e Cosenza. Ecco che allora da programma il primo fischio d’inizio oggi lo udiremo alle ore 15.00 con il match a Chiavari tra Entella e Ascoli: alla stessa ora avrà luogo Juve Stabia Spezia, con i liguri di nuovo in campo dopo il match con il Pescara, nel turno infrasettimanale. Ultimo incontro della giornata alle ore 21.00 con Benevento-Pescara, previsto al Vigorito.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA E INZAGHI

Prima di dare la parola al campo per questa domenica tutta dedicata ai risultati della Serie B, ecco che non possiamo non dare uno sguardo alla classifica del campionato, che pure ha rimediato parecchie modifiche, sia in settimana con i verdetti del turno infrasettimanale, che solo ieri con i primi match del turno. Pure però la vera certezza in graduatoria anche alla vigilia di questa domenica per la 28^ giornata di cadetteria è la leadership sempre più netta del Benevento di Mister Inzaghi. Gli stregoni sono certo i veri protagonisti di questa stagione della Serie B e certo lo saranno anche in questo turno, quando alle ore 21.00 affronteranno tra le mura di casa il Pescara, club che pure prova a uscire da una crisi di risultati importanti (ma che nel turno di andata ha ben punito i giallorossi). I giallorossi infatti sono solitari in vetta con ben 66 punti e parecchi distanza dai primi avversari e pure hanno messo a tabella appena una sconfitta in stagione. Numeri che dunque fanno girare la testa ai tifosi, impazienti di gustarsi anche oggi, un grande trionfo.

RISULTATI SERIE B

Ore 15:00 Entella-Ascoli

Ore 15:00 Juve Stabia-Spezia

Ore 21:00 Benevento-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 66

Crotone 49

Frosinone 47

Pordenone 45

Cittadella 43

Salernitana 42

Spezia 41

Empoli 40

Chievo 37

Perugia, Pisa 36

Entella, Pescara 35

Juve Stabia 33

Venezia 32

Ascoli 31

Cremonese 30

Trapani 25

Cosenza 24

Livorno 18



