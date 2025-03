RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: GIORNATA DECISIVA PER LA PROMOZIONE!

Forse oggi con i risultati Serie B avremo la parola fine sulle due promozioni dirette o comunque su una, che peraltro è già oggi avviatissima: sono appena tre i posticipi della 29^ giornata con Sassuolo Bari e Spezia Pisa che si giocano alle ore 15:00, mentre avremo alle ore 17:15 Cittadella Sudtirol. Mapei Stadium e Picco: questi i due campi sui quali si decidono i destini della corsa alla Serie A, il Sassuolo grazie alla vittoria sul Pisa nella sfida diretta dell’ultimo turno, ma anche al pareggio dello Spezia contro il Sudtirol, ha messo 14 punti tra sé e la terza in classifica.

Risultati Serie B, classifica/ Pari tra Samp e Palermo! Diretta gol live score (oggi 8 marzo 2025)

Oggi quei punti diventerebbero 17, se i liguri dovessero cadere contro i toscani, ma c’è di più perché lo stesso Pisa salirebbe a +9 sullo Spezia del grande ex Luca D’Angelo.

Insomma: davvero i risultati Serie B potrebbero essere allo snodo fondamentale, ma ovviamente esiste anche il caso contrario e cioè quello per il quale sarebbe lo Spezia a ottenere la vittoria, in questo caso allora si riaprirebbe tutto almeno per quanto riguarda la corsa al secondo posto, come già detto il Sassuolo appare davvero irraggiungibile ma, contro il Bari che è anche un ex, Fabio Grosso non vuole correre rischi provando a chiudere il discorso con largo anticipo, sapendo che in questo campionato possono sempre accadere tante sorprese. Non resta allora che stare a vedere quello che succederà…

DIRETTA/ Cremonese Catanzaro (risultato finale 4-0): Johnsen fa doppietta! (Serie B, 8 marzo 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: INZAGHI IN FUGA?

Nel quadro dei risultati Serie B di domenica 9 marzo la partita che possiamo definire meno nobile è Cittadella Sudtirol, ma comunque è altrettanto importante anche se per altre zone della classifica: in difficoltà per parecchio tempo, il Cittadella si trova a 5 punti dai playoff e questo dà l’esatto indice di quanto sia “pazzo” il campionato cadetto, soprattutto perché dall’altra parte i veneti sono più vicini allo spareggio per evitare la retrocessione e dunque non possono permettersi passi falsi contro un Sudtirol che ha cambiato passo da quando si è affidato a Fabrizio Castori, ha fatto 8 punti nelle ultime cinque giornate ed è tornato in corsa per la salvezza diretta.

Diretta Salernitana Modena/ (risultato 1-0): Breda trova i tre punti (Serie B, 8 marzo 2025)

Entrando nella 29^ giornata c’erano quattro squadre tra Cittadella e Sudtirol, ma nonostante questo gli altoatesini possono operare l’aggancio: anche in questo caso non possiamo fare a meno di notare quanto la classifica sia corta, dunque i veneti hanno bisogno di onorare il fattore campo e prendersi una vittoria che li allontani ancor più dai guai, per il secondo anno consecutivo il Sudtirol può invece salvarsi e proseguire la sua striscia nei risultati Serie B, saranno i campi che tra qualche ora ci racconteranno davvero come andranno le cose in questi appassionanti posticipi che sono validi per la 29^ giornata in cadetteria.

CLASSIFICA SERIE B: POSTICIPI 29^ GIORNATA

Ore 15:00 Sassuolo Bari

Ore 15:00 Spezia Pisa

Ore 17:15 Cittadella Sudtirol

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B