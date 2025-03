RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: POSTICIPI CON TENSIONE!

Abbiamo quattro posticipi che nei risultati Serie B ci tengono compagnia domenica 16 marzo: si conclude la 30^ giornata, importante anche perché ci lancia verso la sosta per le nazionali, le partite sono Reggiana Sampdoria, Sudtirol Carrarese e Catanzaro Cosenza, con le prime due in programma alle ore 15:00 insieme però a Pisa Mantova, spostata da ieri per maltempo, e il derby calabrese alle ore 17:15. Derby che peraltro riguarda due posizioni diverse della classifica: il Catanzaro infatti è lanciato verso la seconda partecipazione consecutiva ai playoff e vuole prendersi una vittoria che confermi ancor più questo status, il Cosenza è sempre fanalino di coda ma arriva da una vittoria.

Difficile salvarsi per i lupi, anche a causa della penalizzazione; bisogna allora sperare di prendersi il successo consecutivo e che poi rallenti qualcuno davanti, di fatto almeno oggi Reggiana Sampdoria offre una bella occasione per recuperare almeno su una se non addirittura entrambe, intanto possiamo dire che il trend almeno riguardo l’ultimo turno sorride all’ultima in classifica perché il Catanzaro ha perso nel suo impegno più recente, dunque attenzione a quello che potrebbe succedere qui così come negli altri risultati Serie B, di cui ora proveremo a tracciare qualche ulteriore argomentazione.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: RISCHIO BLUCERCHIATO

Nei risultati Serie B per questa domenica certamente è protagonista la già citata Sampdoria, il cui campionato sta diventando sempre più complicato: nelle ultime tre giornate i blucerchiati hanno sempre pareggiato ed è chiaro che in questo modo la classifica non faccia chissà quali progressi, infatti entrando nella 30^ giornata la squadra era ancora in zona playout e la partita di oggi sul campo della Reggiana diventa fondamentale, perché i granata hanno gli stessi punti e attraversano allo stesso modo un periodo negativo, dunque chi perde potrebbe affondare anche definitivamente e sarebbe uno scenario da incubo per la Sampdoria.

Non abbiamo ancora parlato della terza partita che si gioca oggi per i risultati Serie C, ma che è altrettanto importante: straordinario il cambio di passo che il Sudtirol ha avuto con l’arrivo di Fabrizio Castori, ma la classifica è talmente corta che gli altoatesini undicesimi rischiano ancora in maniera concreta e già oggi potrebbero essere sorpassati dalla Carrarese, che continua a procedere a ondate positive o negative ma intanto sembra aver definitivamente abbandonato il sogno di qualificarsi ai playoff, che era concreto fino a qualche settimana fa.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 30^ GIORNATA

Ore 15:00 Pisa Mantova

Ore 15:00 Reggiana Sampdoria

Ore 15:00 Sudtirol Carrarese

Ore 17:15 Catanzaro Cosenza

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B