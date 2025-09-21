Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che domenica 21 settembre si giocano per la quarta giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO I POSTICIPI!

Per i risultati Serie B abbiamo tre partite a farci compagnia domenica 21 settembre, quando si conclude il programma della quarta giornata. Il campionato cadetto è appena cominciato: difficile fornire delle indicazioni già utili, ma è chiaro che qualcosa si possa già dire rispetto ai turni cui abbiamo assistito.

Intanto, prima di addentrarci espressamente nei match della domenica, diciamo che oggi per i risultati Serie B gli orari sono quelli classici: Carrarese Avellino si gioca alle ore 15:00, poi alle ore 17:15 avremo Pescara Empoli e infine ecco che alle ore 19:30 la quarta giornata si concluderà all’Euganeo con Padova Entella.

Un giorno ricco dunque, anche se con poche gare; allo stadio dei Marmi, dove si comincia, abbiamo due squadre che sono partite più o meno allo stesso modo, con il freno a mano leggermente tirato ma, tutto sommato, nemmeno troppo negativamente secondo le premesse.

Chi ha bisogno di punti è il Pescara, che dopo aver perso le prime due partite ha finalmente trovato un punto ma ha bisogno di carburare e di andare alla ricerca della prima vittoria, perché la corsa alla salvezza sarà complicata. Vedremo allora cosa succederà tra poco quando si andrà in campo per i risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UNA BIG PER IL RISCATTO

Scorrendo ancora le partite che formano i risultati Serie B di oggi possiamo anche parlare dell’Empoli: una big di questo campionato, retrocessa lo scorso maggio e ora chiamata all’immediata promozione, che però rischia di non correre per l’obiettivo un po’ come nelle ultime stagioni è successo ad esempio allo Spezia (il primo anno) e al Frosinone, che addirittura fino all’ultima giornata hanno dovuto pensare a salvarsi. La squadra toscana aveva fatto molto bene all’esordio, poi però ha raccolto solo un punto; oggi se la vede sul campo del Pescara, che abbiamo già citato, con Vincenzo Vivarini nei panni dell’ex di turno.

L’altra partita è tra due neopromosse: al momento meglio, decisamente, l’Entella che non ha ancora perso e anzi contro il Mantova ha raccolto la prima vittoria del campionato, il Padova invece è fermo al pareggio ottenuto nella seconda giornata e fatica enormemente in attacco (un solo gol segnato), questo match di oggi potrebbe essere l’occasione per fare un bel salto in classifica ma, al contrario, potrebbe anche esaltare l’Entella. Tra poco i campi ci diranno quale sarà l’esito di questi risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Avellino

Ore 17:15 Pescara Empoli

Ore 19:30 Padova Entella

