RISULTATI SERIE B: I QUATTRO POSTICIPI!

Tornano a essere protagonisti i risultati Serie B, con le quattro partite che, in programma alle ore 15:00 di domenica 15 settembre, costituiscono i posticipi della quinta giornata: tra i tre campionati principali quello cadetto è il più avanzato nel calendario avendo già disputato un turno settimanale, e oggi vivremo insieme Carrarese Sassuolo, Cosenza Sampdoria, Reggiana Sudtirol e Salernitana Pisa. Tracciare un bilancio al momento è complicato, però potremmo dire che la Reggiana è partita molto bene nonostante l’addio di Alessandro Nesta, grazie all’ottimo lavoro di William Viali che almeno in Serie B ha poco da dimostrare nelle sue capacità di allenatore.

Oggi la sfida a un Sudtirol che, al terzo anno di esperienza nel campionato cadetto, punta a riprendersi i playoff e rappresentare una sorpresa; sarà poi molto intrigante la sfida tra Carrarese e Sassuolo che per oltre dieci anni hanno avuto due categorie di differenza ma ora sono avversarie in un match suggestivo, infine occhio a Salernitana Pisa che, all’Arechi, potrebbe essere importante per la promozione diretta anche se al momento non possiamo assolutamente dirlo. Questi i temi principali per i risultati Serie B relativi ai posticipi della quinta giornata, ma ora proveremo anche ad approfondirli.

RISULTATI SERIE B: IN CRISI

Scorrendo il breve elenco delle partite che compongono il quadro dei risultati Serie B per la quinta giornata, possiamo notare che c’è una squadra in crisi: si tratta della Sampdoria, che è riuscita a partire anche peggio dello scorso anno. Questa volta però la società ha preso una decisione drastica: così dopo 41 partite nel campionato cadetto è stato esonerato Andrea Pirlo, che nonostante la bella rimonta che aveva condotto ai playoff non è mai riuscito a dare la scossa a una Sampdoria che era stata costruita per l’immediato ritorno in Serie A, e che invece adesso rischia di passare qualche anno di troppo in Serie B.

Tuttavia oggi c’è una bella occasione, anche se certamente da non sottovalutare: la Carrarese, tornata a giocare in cadetteria dopo 70 anni, ha aperto la sua stagione con una vittoria e tre sconfitte e ha una delle difese peggiori del campionato (anche la Sampdoria, a dire il vero), dunque per i blucerchiati la possibilità di cogliere la prima vittoria stagione e togliersi leggermente dai guai esiste davvero. Da sfruttare ovviamente per la squadra passata sotto la guida di Andrea Sottil, ed è quello che scopriremo tra poco quando finalmente i risultati Serie B torneranno a farci compagnia.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 5^ GIORNATA

Ore 15:00 Carrarese Sassuolo

Ore 15:00 Cosenza Sampdoria

Ore 15:00 Reggiana Sudtirol

Ore 15:00 Salernitana Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Pisa, Juve Stabia, Spezia 8

Reggiana, Mantova, Cittadella 7

Cremonese, Cesena, Salernitana, Sudtirol, Brescia 6

Catanzaro, Sassuolo 5

Modena, Palermo 4

Frosinone, Carrarese 3

Sampdoria, Bari 2

Cosenza (-4) 1