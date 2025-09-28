Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 28 settembre, posticipi della quinta giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SOLO DUE POSTICIPI!

Sono solo due i posticipi che per i risultati Serie B vivremo a breve: domenica 28 settembre si scende in campo per una quinta giornata che prevede Modena Pescara alle ore 17:15 e Empoli Carrarese alle ore 19:30, “manca” dunque la partita del primo pomeriggio ma anche così le emozioni saranno garantite.

Risultati serie B, classifica/ Pari tra Bari e Sampdoria Diretta gol live score (oggi 27 settembre 2025)

Al Castellani c’è un intrigante e abbastanza nuovo derby toscano, ed è quantomeno curioso scoprire che, sia pure per un solo punto, la classifica al momento premia la Carrarese: entrambe le squadre a dire il vero arrivano da una sconfitta, la differenza la fa il fatto che l’Empoli abbia già perso due volte in stagione.

DIRETTA/ Avellino Entella (risultato finale 2-0): irpini da alta classifica! (Serie B, 27 settembre 2025)

Una squadra che, essendo retrocessa, sulla carta dovrebbe fare un campionato di testa o comunque concretamente votato alla lotta per la promozione, invece le prime giornate ci hanno raccontato di una squadra in forte difficoltà che addirittura la scorsa domenica ha perso 4-0 sul campo del Pescara.

Guido Pagliuca ha fatto benissimo con la Juve Stabia, ma nella sua nuova piazza sta faticando; è ancora presto per tracciare bilanci, ma intanto oggi nei risultati Serie B può certamente approfittarne una Carrarese che vuole provare realmente a prendersi un posto nei playoff, dopo averlo sfiorato la scorsa stagione.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Modena vince! Diretta gol live score (oggi 20 settembre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL VOLO DEI CANARINI

I risultati Serie B ci propongono anche Modena Pescara, e qui bisogna necessariamente parlare dei canarini che dopo quattro giornate sono primi in classifica: tre vittorie e un pareggio per il Modena che arriva da un paio di stagioni non brillantissime, ma che sembra davvero aver raggiunto il punto di maturazione di un progetto interessante che non riguarda esclusivamente il campo, ma anche tutto quello che gravita attorno alla società. I risultati per adesso si vedono eccome: il Modena può sognare la promozione (l’ultima era arrivata nel 2002), intanto al Braglia può allungare la sua serie positiva e mettere lì un altro mattoncino.

Attenzione però al Pescara che, come abbiamo già visto, si è ripreso: il Delfino aveva iniziato il suo campionato da neopromosso con due sconfitte, nelle ultime due giornate ha fatto 4 punti e il poker all’Empoli non po’ non aver instillato parecchia fiducia nel gruppo, in più la presenza di Vincenzo Vivarini in panchina può essere importante e determinante nel lungo periodo. Anche a Modena quindi potremmo aspettarci qualche sorpresa, saranno i risultati Serie B a dirci tutto tra poco, perché avremo un tardo pomeriggio e una serata tutti da vivere aspettando di capire come cambierà ancora la classifica del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 5^ GIORNATA

Ore 17:15 Modena Pescara

Ore 19:30 Empoli Carrarese

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B