RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score (oggi 24 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Si gioca per i risultati di Serie B: il Cittadella ospita il Como e ha la possibilità di avvicinare la zona promozione in classifica. Nonostante una stagione passata tutt’altro che brillante, la società ha deciso di confermare la fiducia nel progetto e ha dunque mantenuto Edoardo Gorini come allenatore: una mossa che al momento ha pagato, perchè il Cittadella ha esordito con una vittoria contro la Reggiana ma poi ha avuto un calendario terribile, dovendo affrontare Parma, Bari e Sampdoria in trasferta e il Venezia al Tombolato. Ne è uscito con pareggi contro galletti e lagunari, ha espugnato Marassi e perso solo contro il Parma.

Abbiamo dunque 8 punti dopo cinque giornate, un bottino ancora più buono pensando appunto al percorso che la squadra ha dovuto affrontare. Adesso vedremo se arriverà la terza vittoria in campionato contro il Como: i lariani sono partiti male ma hanno vinto le ultime due partite (contro Spezia e Ternana), devono recuperare il super derby contro il Lecco e in generale hanno iniziato a confermare le loro ambizioni. Noi possiamo finalmente metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Tombolato, ma anche sugli altri due campi che saranno coinvolti in questi posticipi della sesta giornata: ci siamo davvero, per i risultati di Serie B si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I TRE POSTICIPI!

I risultati di Serie B che sono validi per la sesta giornata hanno la loro conclusione domenica 24 settembre: si giocano infatti i tre posticipi che, come ormai da tradizione, vanno in scena alle ore 16:15. Diciamo subito che si tratta di Bari Catanzaro, Cittadella Como e Parma Sampdoria; dunque tre partite parecchio interessanti per diversi aspetti, primo tra tutti certamente la presenza del Parma capolista che se la vede al Tardini con una Sampdoria che, penalizzata dai due punti tolti all’inizio della stagione, ha bisogno di trovare la giusta continuità per arrivare in zona promozione.

Del resto la classifica di Serie B è ancora poco definita; il Parma ha una bella occasione per andare in fuga, ma sicuramente durante l’anno ci saranno altre squadre che vivranno momenti migliori o peggiori, perché da tradizione questo campionato cadetto ha sempre regalato saliscendi anche improvvisi. Vedremo allora cosa succederà oggi con i risultati di Serie B che porteranno la sesta giornata alla sua chiusura, e come cambierà la classifica del torneo.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque a una intensa domenica dedicata ai risultati di Serie B. Il Parma ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi: dopo due stagioni in cui ha fallito l’obiettivo promozione, nel primo caso mancando addirittura la qualificazione ai playoff, la squadra affidata ancora a Fabio Pecchia sembra aver trovato il giusto passo, e lo ha dimostrato asfaltando il Catanzaro in trasferta e ponendo la prima, solidissima base di un discorso dominante che ora vuole portare avanti. Per la Sampdoria invece le difficoltà non mancano: il -2 in classifica è stato immediatamente assorbito.

Poi però i blucerchiati hanno faticato a tenere il passo e Andrea Pirlo deve ancora prendere pienamente possesso non solo dei valori della sua rosa, ma anche della conoscenza di un campionato cadetto in cui alcune realtà sono più navigate. Per esempio il Cittadella, che ha faticato l’anno scorso ma oggi sta facendo bene: 8 punti per i veneti che hanno già disputato una finale playoff in epoca recente, oggi contro il Como c’è una bella possibilità di avvicinarsi ancor più alla zona promozione e provare, nel lungo periodo, a fare un campionato diverso rispetto a quello passato.

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 6^ GIORNATA

Ore 16:15 Bari Catanzaro

Ore 16:15 Cittadella Como

Ore 16:15 Parma Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Parma 13

Venezia 12

Modena 11

Palermo, Catanzaro 10

Südtirol 9

Cittadella, Cosenza 8

Bari, Como, Pisa, Brescia, Cremonese 7

Reggiana 6

Ascoli 4

Sampdoria, Ternana 2

Lecco, Spezia, FeralpiSalò 1











