Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (7^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI GLI ULTIMI POSTICIPI

Spazio ai risultati della Serie B, anche in questa domenica 3 ottobre 2021: dopo dunque le tante emozioni occorse nella giornata di ieri, ecco che la cadetteria è ancora protagonista, per le ultime sfide in programma nella settima giornata di campionato. A cui davvero non vediamo l’ora di dare spazio, anche perchè ricordiamo che già il prossimo fine settimana la Serie B (come il primo campionato italiano) farà ancora pausa e lascerà campo libero alle nazionali. Dunque siamo impazienti di vivere al massimo questa nuova domenica con la Serie B: vediamo che ci riserva il calendario ufficiale.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: pari nel derby emiliano! Live score

Programma alla mano vediamo che per questa domenica 3 ottobre gli appuntamenti con la cadetteria non sono pochi: si comincerà alle ore 14.00 al Rigamonti con la sfida tra Brescia e il Como, dove i lombardi neopromossi terranno l’impresa contro la leonessa, che ancora non ha messo il piede in fallo. Solo alle ore 16.15 saranno riflettori puntati al Teghil per la sfida tra Pordenone e Vicenza, mentre dovremo attendere fino alle ore 20.30 perché comincia l’incontra tra Benevento e Perugia con al Vigorito Mister Caserta pronto a regalare il 4^ successo della stagione ai tifosi giallorossi.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Ternana e Cremonese al top

RISULTATI SERIE B: CONTESTO E CLASSIFICA

Impazienti di dare il via al questa domenica riservata ai risultati della Serie B, per le ultime sfide della settima giornata, pure ci pare doveroso ora dare un miglior contesto agli incontri che ci attendono oggi: sempre controllando ovviamente anche la classifica del secondo campionato italiano. Qui dopo tutto troviamo ai piani alti squadre come Brescia e Benevento, che praticamente mai hanno messo il piede in fallo in questo avvio di stagione (solo un KO per i giallorossi contro il Parma) e che dunque puntano a mantenere un certo trend positivo anche prima della nuova sosta per le nazionali.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: il Cosenza vince il derby! Live score

Pure in campo oggi abbiamo club come Pordenone e Vicenza che invece ben faticano ai gradini più bassi: nello specifico ecco i lanerossi, fanalino di coda della cadetteria, che ancora sono a caccia del primo punticino di questo campionato 2021-22. Con loro sempre in fondo anche i neroverdi, che pure non hanno ottenuto molto di più se non un pareggio con la Reggina quasi due settimane fa. Per loro oggi sarà imperativo dare un svolta al proprio campionato: chissà se la 7^ giornata porterà fortuna!

RISULTATI SERIE B

Ore 14.00 Brescia-Como

Ore 16.15 Pordenone-Vicenza

Ore 20.30 Benevento-Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 20

Cremonese 15

Lecce, Brescia 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 11

Frosinone, Reggina, Cosenza, Parma 10

Monza, Perugia 9

Spal 8

Ternana 7

Alessandria, Crotone 4

Como 3

Pordenone 1

Vicenza 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA