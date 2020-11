Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (8^ giornata)

RISULTATI SERIE B LIVE 8^ GIORNATA: I POSTICIPI

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie B anche in questa domenica 22 novembre 2020, dove ci faranno compagnia pochi posticipi previsti per la ottava giornata del secondo campionato nazionale. Tornati finalmente in campo dopo una importante sosta per le nazionali (che pure ha visto parecchi giocatori della cadetteria mettersi in mostra), ecco che per l’ottavo turno di campionato, come al solito gran parte degli incontri ha avuto luogo nella giornata di ieri: in pratica saranno solo tre i posticipi rimasti e di questi, la sfida tra Salernitana e Cremonese avrà luogo solo domani, per il Monday night. Dunque sarà programma più che mai ristretto in questa domenica, ma non meno entusiasmante: ricordiamo allora subito che alle ore 15.00 saranno riflettori puntati sulla sfida al Del Duca tra Ascoli e Entella, mentre alle ore 21.00 per la Serie B spazio all’incontro Reggina-Pisa, attesa al Granillo.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Come abbiamo riferito prima, per questa domenica riservata ai risultati della Serie B il programma è davvero striminzito, ma pure non ne pagherà pena lo spettacolo, che ci attendiamo ben grande per entrambi i due posticipi. Non scordiamo infatti che alla vigilia della 8^ giornata di campionato verranno messi in palio punti di peso specie per le 4 squadre oggi chiamate in causa, che stazionano ai gradini più bassi della classifica. Saranno infatti tre punti di peso per la Virtus Entella, ancora a caccia della prima vittoria della stagione, come pure per l’Ascoli, che non è andato oltre al successo ottenuto tempo fa con la Reggiana e continua a incassare KO. Pure sono tre punti che fanno gola al Pisa, altro club ancora a secco di risultati eccellenti nella stagione 2020-21: e sono punti che neppure dispiacciono alla Reggina, che di ritorno da due sconfitte di fila, vorrebbe lasciare la 13^ casella e tornare a scalare la graduatoria. Chissà però che cosa succederà oggi in campo!

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Ascoli-Entella

Ore 21.00 Reggina-Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 17

Lecce, Spal 15

Chievo, Salernitana, Venezia 14

Frosinone 13

Cittadella 11

Monza 10

Brescia, Pordenone 9

Cosenza 8

Reggiana, Reggina 7

Vicenza 6

Ascoli, Entella, Pescara, Pisa 4

Cremonese 3



