RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ SI giocano i posticipi! Diretta gol live score (9^ giornata 8 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

I risultati di Serie B stanno per farci compagnia, e allora possiamo ricordare che il rendimento del Como fino a questo momento è stato un vero e proprio ottovolante. I lariani sono partiti con due sconfitte che come l’anno scorso hanno messo in discussione la bontà di un progetto che sarebbe volto a conquistare un posto nei playoff ed esplorare la possibilità di salire in Serie A; poi quattro vittorie consecutive che hanno sensibilmente avvicinato la zona promozione diretta, prima di raccogliere un pareggio sul campo del Bari che certamente è un risultato positivo, anche se i galletti hanno aperto il loro campionato con le marce ridotte.

Risultati Serie B, classifica/ Pareggio per la Samp! Diretta gol live score (9^ giornata oggi 7 ottobre 2023)

Abbiamo già detto dello Spezia, un punto nelle prime cinque partite (con quattro sconfitte consecutive) ma poi 4 nelle altre due, in leggera ripresa anche se siamo in zona playout per come adesso stanno le cose; la Cremonese si era ripresa dopo tre pareggi in serie, ma poi ha incrociato il Parma ed è così arrivata una sconfitta interna che ci poteva anche stare. Per il Pisa 5 punti nelle ultime cinque; oggi sarà interessante scoprire chi farà un ulteriore salto di qualità, noi ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare siano i campi perché finalmente per i risultati di Serie B si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Sampdoria cade in casa! Diretta gol live score 8^ giornata (1 ottobre 2023)

I DUE POSTICIPI!

Per i risultati di Serie B viviamo, domenica 8 ottobre, le due partite che chiudono il programma della nona giornata. I posticipi si giocano come da tradizione alle ore 16:15, e oggi saranno Como Cremonese e Spezia Pisa; sarà interessante vedere quello che succederà in campo e come cambierà ulteriormente la classifica del campionato cadetto, ancora molto incerta visto che siamo a nemmeno un quarto del percorso ma, d’altro canto, già capace di fornire qualche indicazione utile sui rapporti di forza che si stanno creando sul terreno di gioco.

Dunque i risultati di Serie B ci propongono oggi due sfide di sicuro interesse: occhi puntati sullo Spezia che, dopo essere partito male, ha infilato 4 punti nelle ultime due giornate ed è dunque in virtuale ripresa, usiamo questo aggettivo perché chiaramente bisognerà valutare se la squadra ligure saprà confermare questo passo recente. Sta invece volando il Como, che può addirittura giocarsi la promozione diretta: del resto alla squadra lariana le ambizioni non mancano fin dalla passata stagione, non andata secondo i piani.

Risultati Serie B, classifica/ Tris della Ternana! Diretta gol live score (8^ giornata 30 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo allora ad approfondire meglio il concetto legato ai risultati di Serie B. Como, Cremonese, Spezia e Pisa sono sulla carta quattro squadre che lottano per un posto nei playoff, se non addirittura per la promozione: il Pisa ha giocato la finale contro il Monza due stagioni fa e poi l’anno scorso con una grande rincorsa (e il ritorno di Luca D’Angelo) si è ripreso la post season, il Como come detto ha scelto di rompere gli indugi spendendo una bella somma per costruire una corazzata – ma deve riscattare il flop dell’ultima annata – mentre Cremonese e Spezia sono due retrocesse, e come tali partono comunque in prima fila.

La realtà dei risultati di Serie B ci ha detto che questo campionato è difficile per tutti, le ultime retrocessioni di Perugia, Spal e Benevento hanno insegnato qualcosa e infatti sia i grigiorossi che lo Spezia, ma anche il Pisa, hanno iniziato questo torneo cadetto in sordina, permettendo che fossero altre le squadre a prendere il comando delle operazioni. Oggi nei posticipi della nona giornata ci sarà l’eventualità di recuperare altro terreno in classifica, vedremo cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 16:15 Como Cremonese

Ore 16:15 Spezia Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Parma 20

Palermo 19

Catanzaro 18

Venezia 15

Como, Cosenza 14

Modena, Cittadella 12

Bari, Brescia, Sudtirol, Cremonese 10

Pisa, Ascoli, Reggiana 8

Ternana, Spezia, Feralpisalò 5

Sampdoria (-2) 3

Lecco 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA