Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score dei posticipi per la nona giornata, sono due le partite di domenica 26 ottobre.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SOLO DUE POSTICIPI!

Questa volta per i risultati Serie B di domenica 26 ottobre cambia il format: sono soltanto due i posticipi della nona giornata che vivremo oggi, “manca” la partita delle ore 19:30 e allora Bari Mantova alle ore 17:15, in un contesto comunque molto interessante del campionato.

Risultati Serie B, Classifica/ vittoria padovana! Diretta gol live score (oggi 19 ottobre 2025)

Il Mantova, avrà anche pareggiato le ultime due partite, ma è comunque penultimo in classifica; al San Nicola allora sarà una sfida ad altissima tensione quella contro il Bari, che seguiremo con i risultati Serie B scoprendo infine come andranno le cose anche sugli altri campi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE PARTITE DELICATE

Ci prepariamo a vivere due partite a loro modo molto delicate per i risultati Serie B, certamente quella di Bari lo è maggiormente perché stiamo pur sempre parlando di due squadre che sono davvero nei guai, il Mantova a oggi sarebbe addirittura retrocesso mentre il Bari se non altro potrebbe giocare il playout (ricordando che lo aveva già fatto due anni fa, riuscendo a superare la Ternana e salvarsi) e secondo le aspettative sono sicuramente i galletti ad avere il segno maggiormente negativo, una società con ambizioni che però non è ancora riuscita a confermare sul campo i propositi di ritorno nel massimo campionato.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Vince il Cesena! Diretta gol live score (8^ giornata, 18 ottobre 2025)

Il Mantova tutto sommato sapeva che fare un torneo di livello sarebbe stato difficile; la conferma di Davide Possanzini in panchina non ha fino a questo momento dato i risultati che si speravano, adesso inevitabilmente sta anche entrando una componente psicologica con la paura di sbagliare e la migliore ricetta sarebbe quella di tornare a vincere, ancor meglio se contro una rivale diretta in classifica. Per quanto riguarda Padova Juve Stabia, i risultati Serie B ci diranno quale delle due potrà sognare di più…

RISULTATI SERIE B: POSTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Padova Juve Stabia

Ore 17:15 Bari Mantova

DIRETTA/ Entella Sampdoria (risultato finale 3-1): Tiritiello chiude il derby (Serie B, 17 ottobre 2025)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B