Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi della 2^ giornata

RISULTATI SERIE B: I POSTICIPI DELLA DOMENICA

Domenica riservata ai risultati della Serie B: anche oggi domenica 4 ottobre 2020 i riflettori si accenderanno sul campionato cadetto, che torna a farci compagnia con i posticipi della seconda giornata. Dopo le scintille del primo turno, dove pure sono stati fin troppi i pareggi che sono arrivati da campi impegnati, ecco che per oggi ci attediamo qualcosa di più dai protagonisti della seconda serie del calcio italiano. Già ieri la Serie B ha vissuto parecchi incontri infuocati e saranno due quelli che oggi vivremo, a completamento della seconda giornata. Vediamo subito. Calendario alla mano, ecco che oggi alle ore 15.00 e tra le mura del Romeo Anconetani vivremo l’incontro tra Pisa e Cremonese. Sarà poi solo alle ore 21.00 che la Serie B tornerà in campo per concludere il quadro degli incontri, con la partita al Tombolato tra Cittadella e Brescia.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO E LA CLASSIFICA

Se è indubbio che è stato davvero tanto spettacolo ieri in campo per la Serie B, pure dobbiamo dire che anche in questa domenica, riservata ai posticipi della seconda giornata, ci attendono pochi match ma di grandissimo valore. I protagonisti sono ben noti e tutti puntano ad alti traguardo per questa nuova stagione 2020-21. Di certo registrano altissime aspettative i granata di Mister Venturato come pure la leonessa di Del Neri: i primi dopo tutto ancora una volta hanno mancato la promozione in Serie A e la piazza comincia a farsi nervosa per quel salto in più che la squadra di Venturato ancora non ha ottenuto. Non di meno ci risulta ambiziosa Brescia: la neoretrocessa dalla Serie A, punta a fare ritorno al più presto al primo campionato italiano e per farlo quest’estate si è affidata all’esperienza di Delneri. Pisa e Cremonese sulla carta al momento non paiono le prime indiziate alla promozione: già nella precedente stagione in Serie B hanno appena sfiorato il sogno play off. Pure essendo solo alla seconda giornata di campionato, davvero non possiamo dire con certezza che cosa ci attenderà: l’ultima parola l’avrà sempre il campo.

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Pisa-Cremonese

Ore 21.00 Brescia-Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Reggina, Reggiana, Lecce, Empoli, Salernitana 4

Cittadella, Frosinone, Venezia 3

Spal, Cosenza, Pordenone, Monza 2

Pisa, Ascoli, Brescia, Chievo, Pescara, Entella, Vicenza 1

Cremonese 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA