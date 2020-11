Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi della 6^ giornata

RISULTATI SERIE B: OGGI IN CAMPO REGGINA E FROSINONE

Anche in questa domenica 1 novembre 2020, saranno riflettori puntati sui risultati della Serie B 2020-21. Dopo un sabato ricco di incontri, sarà con oggi che arriveremo a conclusione della sesta giornata del campionato cadetto in corso e se pure saranno pochi gli incontri che ci faranno compagnia oggi pomeriggio, pure siamo ben sicuri che lo spettacolo non mancherà. Dopo tutto oggi saranno chiamati in causa club di grande prestigio e blasone, che pure nutrono grandi ambizioni per la stagione in corso: non solo, non scordiamo che pure alla vigilia di questa sesta giornata la classifica della Serie B continua ad essere molto piccola e potrebbero bastare pochi punti per ribaltare completamente lo schieramento attuale. Ma vediamo subito qui saranno gli incontri che ci allieteranno oggi: per la domenica dei risultati di Serie B infatti si comincerà già alle ore 15.00 quando al Granillo si accenderà la sfida tra Reggina e Spal. Sarà poi secondo e ultimo appuntamento odierno lo scontro tra Frosinone e Cremonese, previsto invece alle ore 21.00.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, IL CONTESTO

Come abbiamo appena accennato prima, benché il programma per questa domenica riservata ai risultati della Serie B sia ben ristretto, pure oggi siamo sicuro che lo spettacolo non mancherà. Oltre ai protagonisti in campo in fatti non dobbiamo scordare del valore dei tre punti messi oggi in palio, che per formazioni come è il Frosinone di Nesta potrebbero valere davvero molto. Dopo tutto i canarini, alla vigilia della 6^ giornata di campionato erano solo alla quarta posizione della graduatoria, con 10 punti e dunque solo tre da recuperare sull’Empoli capolista. Pure va detto che questi sono punti che potrebbero pesare molto anche per la Cremonese, in campo questa sera alle ore 21.00: i lombardi infatti ancora non hanno strappato la prima vittoria della stagione e con i tre punti messi in palio oggi potrebbero perfino lanciarsi a metà classifica, abbandonando in fretta e furia i gradini più bassi della graduatoria. Ma chissà che ci dirà il campo quest’oggi!

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Reggina-Spal

Ore 21.00 Frosinone-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Empoli, Chievo 13

Salernitana 11

Cittadella, Frosinone 10

Venezia, Reggina, Pordenone 7

Monza, Spal, Lecce 6

Cosenza, Brescia 5

Reggiana, Entella, Pisa, Ascoli 4

Cremonese, Vicenza 3

Pescara 1



