Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi della 9^ giornata

RISULTATI SERIE B LIVE: OGGI I POSTICIPI DELLA 9^ GIORNATA

Occhi puntati sui risultati della Serie B per le partite che ci faranno compagnia in questa domenica 29 novembre 2020 per la nona giornata del campionato regolare 2020-21. Dopo dunque tutte le emozioni vissute solo nella giornata di ieri, dove ci hanno fatto compagnia un gran numero di incontri per il nono turno, ecco che si scenderà in campo anche oggi, sia pure con un programma di posticipi ridotto, come ormai è consuetudine per il calendario cadetto. Ricordato pure che domani sera per il Monday Night sarà la sfida tra Entella e Spal ad allietarci, ecco che da calendario saranno appena due le sfide che ci faranno compagnia.

Da programma infatti vediamo che si accenderà solo alle ore 15.00 l’incontro al Mapei Stadium tra Reggiana e Cremonese, mentre dovremo attendere fino alle ore 21.00 per assistere allo scontro Cosenza-Salernitana, chiaramente tra le mura del San Vito. Sono dunque sfide che ci regaleranno grandi emozioni in questa domenica 29 novembre.

RISULTATI SERIE B: IL CONTESTO

Come abbiamo già dichiarato ieri, ci appare senza dubbio complicato fissare un contesto netto anche per le sfide del campionato di Serie B, per la nona giornata, che ci attendono oggi; sono ancora tanti i buchi in calendario e la classifica che ci si presenta oggi non è al completo. Pure è chiarissimo che per i club che sono stati chiamati oggi in causa, i tre punti messi in palio avranno un gran valore. Peseranno moltissimo per la Cremonese di Bisoli che con solo sette partite disputate (e dunque ancora una da recuperare), pure rimane sempre fanalino di coda della classifica della cadetteria, non avendo ancora centrato il primo successo: avranno anche gran valore per la Reggiana che sta facendo fatica a mettersi alle spalle fin troppi KO trovati nelle ultime uscite (l’ultimo poi maturato col risultato di 7-1 contro il Lecce). Pure in questa domenica saranno poi tre punti di gran peso, anche per Cosenza e Salernitana: dopo tutto i bruzi vogliono a tutti i costi instaurare una nuova striscia positiva di risultati, mentre i granata puntano alla prima posizione della classifica della Serie B. Dunque è ben chiaro che i pur pochi posticipi per la Serie B in programma oggi, saranno da seguire con la massima attenzione. Chissà che ci dirà il campo!

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Cremonese-Reggiana

Ore 21.00 Cosenza-Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Lecce, Empoli 18

Salernitana, Venezia 17

Frosinone 16

Spal 15

Cittadella, Chievo 14

Monza 13

Pordenone 12

Brescia 9

Cosenza 8

Pisa, Reggiana, Reggina, Vicenza 7

Ascoli, Entella 5

Pescara 4

Cremonese 3



