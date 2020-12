Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei recuperi (8 dicembre)

RISULTATI SERIE B: IN CAMPO CREMONESE-BRESCIA E PISA-ASCOLI

I risultati Serie B saranno protagonisti anche oggi, martedì 8 dicembre: in questo giorno festivo infatti il campionato cadetto ci proporrà due recuperi di partite che nelle scorse settimane erano saltate a causa del Coronavirus. La classifica di Serie B, che al momento ha ancora tantissimi “asterischi”, assumerà dunque un volto più significativo soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza, dal momento che le quattro squadre coinvolte sono tutte nella seconda metà della graduatoria della Serie B 2020-2021. Andiamo allora subito a scoprire quale sarà il calendario delle due partite che ci daranno i risultati Serie B dei recuperi attesi per oggi: alle ore 15.00 si comincerà con il derby lombardo Cremonese Brescia, mentre sarà in programma alle ore 17.00 Pisa Ascoli. Chi saprà fare dei passi avanti verso la tranquillità?

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA LOTTA SALVEZZA

Presentando dunque i risultati Serie B per i recuperi in programma oggi, abbiamo già accennato che i riflettori saranno sulla lotta salvezza, o almeno su squadre che al momento sembrano destinate a soffrire in questo campionato cadetto, anche se naturalmente tutto è ancora possibile. Nel weekend appena concluso, tuttavia, ben tre di queste formazioni hanno perso: dolorosa la sconfitta casalinga dell’Ascoli contro il Pescara in un vero e proprio scontro diretto, pesante la batosta subita dal Pisa sul campo della Spal (un sonoro 4-0) e anche il Brescia si è fermato, sconfitto dalla Reggina in un’altra partita già delicata. Nei giorni scorsi dunque ha sorriso solo la Cremonese, che è finalmente riuscita a cogliere la prima vittoria stagionale battendo la Virtus Entella. I grigiorossi dunque cercheranno un bis che potrebbe cambiare le prospettive, mentre tutte le altre squadre sono a caccia del riscatto…

RISULTATI SERIE B, I RECUPERI

Ore 15.00

Cremonese Brescia

Ore 17.00

Pisa Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 23

Spal 21

Lecce, Empoli, Frosinone 19

Venezia 18

Cittadella, Chievo, Monza 14

Pordenone 13

Reggiana 11

Reggina 10

Vicenza, Brescia, Cosenza 9

Cremonese, Pisa, Pescara 7

Ascoli, Entella 5



© RIPRODUZIONE RISERVATA