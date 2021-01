Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 20^ giornata

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie B saranno al centro dell’attenzione oggi, sabato 30 gennaio, perché la ventesima giornata vivrà nelle prossime ore ben cinque partite. Si gioca a ciclo quasi continuo, tra anticipi e posticipi più i recuperi come quello che mercoledì sera ha visto la vittoria del Chievo sul Cittadella in un derby veneto di altissima classifica, che ha avuto un impatto notevole nella corsa alle due promozioni dirette e alla zona playoff. Nel frattempo il primo turno del girone di ritorno è già cominciato grazie a un altro derby veneto, Vicenza Venezia, che è stato l’anticipo di ieri sera, mentre adesso andremo a scoprire che cosa ci attenderà oggi pomeriggio per i risultati Serie B nel sabato della ventesima giornata. La maggior parte degli incontri avrà inizio alle ore 14.00, quando sono infatti in programma Ascoli Brescia, Empoli Frosinone, Entella Cosenza e Pordenone Lecce, mentre il posticipo delle ore 16.00 sarà Pisa Reggiana. Per avere il quadro completo di risultati e classifica di Serie B al termine di questa ventesima giornata dovremo poi aspettare le tre partite di domani ed infine l’ultimo posticipo del lunedì sera, seguito martedì dal recupero di Pisa Frosinone, per cinque giorni consecutivi dunque con la Serie B in campo.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA CAPOLISTA

Parlando dei risultati Serie B dobbiamo dunque evidenziare il fatto che tra le dieci squadre che scenderanno in campo oggi ci sarà anche la capolista Empoli, l’unica formazione che sembra ergersi al di sopra della grande ammucchiata dal secondo posto in giù, anche se per il momento non si può certo parlare di una fuga in stile Benevento dello scorso campionato, dal momento che il vantaggio dell’Empoli sulla coppia Monza-Salernitana è “solo” di quattro lunghezze. Il discorso avrebbe potuto essere diverso se gli uomini di mister Alessio Dionisi avessero conquistato la vittoria domenica scorsa a Lecce, in una partita che l’Empoli ha dominato a lungo prima di subire la rimonta pugliese per il definitivo 2-2, un risultato comunque più che buono per chiunque al Via del Mare, ma che lascia l’amaro in bocca della grande occasione sprecata per lanciare definitivamente la fuga. L’Empoli ci riproverà oggi e tra l’altro se ci riuscisse darebbe anche un colpo durissimo alle ambizioni del Frosinone: staremo a vedere…

RISULTATI SERIE B, 20^ GIORNATA

Ore 14.00

Ascoli Brescia

Empoli Frosinone

Entella Cosenza

Pordenone Lecce

Ore 16.00

Pisa Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 38

Monza, Salernitana 34

Cittadella, Spal 33

Chievo 32

Lecce 30

Pordenone, Venezia 28

Frosinone 27

Pisa 23

Vicenza, Brescia 21

Cremonese 19

Reggina, Reggiana 18

Cosenza, Entella 17

Pescara 16

Ascoli 14



