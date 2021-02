Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 22^ giornata

RISULTATI SERIE B: TURNO INFRASETTIMANALE, SI RITORNA IN CAMPO!

I risultati Serie B tornano protagonisti di nuovo anche oggi, martedì 9 febbraio: terminata appena domenica sera la precedente giornata di campionato, siamo infatti già pronti a vivere altre emozioni con la Serie B 2020-2021, che infatti propone un nuovo turno infrasettimanale che culminerà domani con due posticipi, ma di cui già stasera vivremo la maggior parte. Si deve d’altronde correre dopo il ritardato inizio della stagione, e per essere onesti con 38 giornate più playoff e playout si giocava a grandi ritmi anche in anni “normali”. Tutto questo premesso, è chiaro che adesso l’aspetto più interessante è scoprire quali saranno le partite che ci attendono in serata per regalarci altri risultati Serie B: la fascia da seguire con maggiore attenzione sarà quella delle ore 19.00, quando avremo in contemporanea Cittadella Cosenza, Empoli Pescara, Lecce Brescia, Pisa Salernitana, Spal Pordenone, Venezia Cremonese e Vicenza Monza, mentre il martedì di Serie B terminerà alle ore 21.00 con il posticipo Ascoli Frosinone. Infine, per completare del tutto la classifica Serie B dopo questa 22^ giornata bisognerà aspettare i due posticipi del mercoledì: Reggina Entella alle 19 e Chievo Reggiana alle 21.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA, LA CAPOLISTA

Sotto i riflettori dei risultati Serie B ci sarà soprattutto la capolista Empoli: sabato pomeriggio è arrivato per i toscani di mister Alessio Dionisi un buonissimo pareggio nel big-match sul campo del Monza, risultato che è diventato addirittura eccellente se consideriamo che nel gruppetto delle principali inseguitrici hanno frenato tutte. Un andamento lento che fa la gioia dell’Empoli, unica squadra che finora ha saputo scavare un solco nei confronti delle avversarie e di conseguenza saldamente al comando della classifica di Serie B. Possiamo dunque già parlare di fuga, dal momento che l’Empoli ha ben sei lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, anche se logicamente adesso è ancora troppo presto per mettersi già a fare calcoli e proiezioni. L’Empoli deve continuare ad essere la squadra che abbiamo visto finora: sulla carta, la partita di questa sera contro il Pescara è una buona occasione per consolidare ulteriormente il proprio primato. Sarà davvero così per i toscani?

RISULTATI SERIE B, 22^ GIORNATA

Ore 19.00

Cittadella Cosenza

Empoli Pescara

Lecce Brescia

Pisa Salernitana

Spal Pordenone

Venezia Cremonese

Vicenza Monza

Ore 21.00

Ascoli Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 42

Monza, Chievo, Salernitana 36

Cittadella, Spal 35

Venezia 32

Lecce 31

Pordenone 29

Frosinone 28

Pisa 27

Vicenza 25

Cremonese 23

Reggina, Brescia 22

Cosenza 21

Ascoli 20

Reggiana 18

Entella 17

Pescara 16



