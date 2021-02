Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 23^ giornata

RISULTATI SERIE B: I TRE POSTICIPI DELLA DOMENICA

I risultati Serie B torneranno ad attirare la nostra attenzione anche oggi, domenica 14 febbraio 2021, perché nelle prossime ore saranno in programma tre partite della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2020-2021, che sta per completare una settimana davvero molto intensa, dal momento che tra martedì e mercoledì abbiamo vissuto un turno infrasettimanale. Per quanto riguarda invece il turno di questo weekend, dopo l’anticipo di venerdì sera e le ben cinque partite disputate ieri, ci aspetta comunque una domenica molto interessante in tutte le fasce della classifica di Serie B, dalla lotta per la promozione a chi combatte per la salvezza.

Andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie B di questa ventitreesima giornata: si comincierà alle ore 15.00 con Entella Frosinone, che sarà seguita alle ore 17.00 da Reggiana Ascoli ed infine alle ore 18.00 da Brescia Chievo, senza dimenticare che per completare questo turno di Serie B bisognerà attendere lunedì sera, quando si giocherà l’ultimo posticipo Cosenza Reggina, intrigante derby calabrese.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL FROSINONE

Tra le squadre che sono attese in campo oggi nei risultati Serie B per la ventitreesima giornata, possiamo adesso spendere qualche parola in più per il Frosinone, che non sta vivendo un campionato facile. I ciociari d’altronde avevano faticato anche nella passata stagione, agganciando i playoff solamente negli ultimi minuti della partita dell’ultima giornata della stagione regolare, salvo poi sfiorare la promozione che andò solo per un soffio allo Spezia. Il Frosinone era di conseguenza indicato tra le grandi favorite per la promozione anche nel nuovo campionato di Serie B, che però finora ha riservato più amarezze che gioie ai ciociari. Martedì nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio sul campo dell’Ascoli, risultato che lascia il Frosinone in una posizione di classifica che non può essere definita del tutto negativa, ma di certo non può nemmeno soddisfare i ciociari, che con i loro 29 punti sarebbero infatti ad oggi fuori dalla zona playoff. Urge dunque cambiare passo, magari già dalla trasferta di oggi a Chiavari, anche se l’Entella ha a sua volta bisogno di punti per la salvezza.

SERIE B, 23^ GIORNATA

Ore 15.00

Entella Frosinone

Ore 17.00

Reggiana Ascoli

Ore 18.00

Brescia Chievo

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 44

Chievo, Monza, Cittadella 39

Salernitana, Venezia 38

Spal 36

Lecce 35

Pordenone 32

Pisa 31

Frosinone 29

Vicenza 26

Reggina 25

Cremonese, Brescia 23

Cosenza 22

Ascoli, Reggiana 21

Entella, Pescara 17



