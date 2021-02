Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 25^ giornata

RISULTATI SERIE B: SFIDA AL VERTICE TRA MONZA-CITTADELLA

I risultati Serie B saranno assoluti protagonisti oggi, sabato 27 febbraio 2021, giornata centrale per la venticinquesima giornata del campionato cadetto. La Serie B 2020-2021 si appresta infatti a vivere un turno infrasettimanale e di conseguenza non ci sarà alcun posticipo domani, dunque dopo i due anticipi del venerdì ecco che le rimanenti otto partite in programma sono tutte in calendario per il pomeriggio di oggi. Andiamo allora senza indugio subito a ricordare che cosa ci attenderà nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie B: alle ore 14.00 si comincerà con ben sei partite, cioè Cosenza Chievo, Cremonese Frosinone, Pescara Lecce, Pisa Vicenza, Pordenone Ascoli e Spal Reggina, mentre alle ore 16.00 si giocherà il big-match Monza Cittadella ed infine il posticipo delle ore 18.00 sarà Entella Brescia. Vedremo dunque come si completerà la classifica di Serie B per questa giornata, in attesa del turno infrasettimanale che molto presto ci riserverà altre emozioni.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Abbiamo già identificato Monza Cittadella come il big-match che spicca nella tabella dei risultati Serie B attesi per oggi, ruolo che avrebbe naturalmente condiviso con Empoli Venezia, che però è stata giocata ieri sera. Sfida di altissima classifica tra il Monza che ha 42 punti e il Cittadella che invece ne ha 39, si può ben dire che la differenza tra lombardi e veneti sia dovuta per intero alla scorsa giornata, che in teoria poteva sembrare favorevole al Cittadella che invece ha perso per 0-3 in casa contro la Reggiana, mentre il Monza ha superato il difficile ostacolo Chievo espugnando per 0-1 il Bentegodi con il gol di Balotelli. Appare dunque evidente che oggi il Monza di mister Brocchi voglia dare continuità a quel successo con un’altra vittoria di prestigio che lancerebbe davvero il Monza verso la promozione diretta, mentre il Cittadella ha l’occasione per l’immediato riscatto, anche se naturalmente non sarà facile riuscirci in casa dei brianzoli.

RISULTATI SERIE B, 25^ GIORNATA

Ore 14.00

Cosenza Chievo

Cremonese Frosinone

Pescara Lecce

Pisa Vicenza

Pordenone Ascoli

Spal Reggina

Ore 16.00

Monza Cittadella

Ore 18.00

Entella Brescia

CLASSIFICA

Empoli 46

Venezia, Monza, Salernitana 42

Cittadella, Chievo 39

Lecce 38

Spal 37

Frosinone 33

Pordenone, Pisa 32

Reggina 29

Reggiana 28

Vicenza 27

Brescia, Cremonese 26

Cosenza 23

Ascoli 21

Pescara 18

Entella 17



