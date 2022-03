Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 27^ giornata (2 marzo)

RISULTATI SERIE B: SEI PARTITE PER CHIUDERE LA 27^ GIORNATA!

Le partite che concluderanno il programma dei risultati di Serie B per la 27^ giornata, e che si giocano mercoledì 2 marzo, sono sei: tutte in calendario alle ore 18:30, si tratta di Frosinone Cosenza, Lecce Ascoli, Monza Parma, Pisa Crotone, Reggina Vicenza e Spal Cittadella. Situazione di classifica diverse, sfide con contesti diversi ma le stesse emozioni su questi campi: nel presentare il quadro dei risultati di Serie B dobbiamo innanzitutto dire, come già fatto per le gare di ieri, che questo è il terzo turno infrasettimanale consecutivo nel campionato cadetto, e dunque si sta giocando davvero tanto in questo periodo.

Naturalmente il fatto che le giornate si siano intensificate può contribuire a migliorare o peggiorare il rendimento delle squadre, perché non tutte sono attrezzate per rimanere sulla breccia giocando ogni tre giorni; è chiaro allora che questo sia un tema da affrontare nel parlare dei risultati di Serie B, ma adesso si tratta di scoprire quello che potrà succedere sui vari campi e dunque andiamo ad analizzare i temi principali di questa 27^ giornata, ovviamente provando a ipotizzare le modifiche in una classifica che, giornata dopo giornata, si sta facendo sempre più entusiasmante ma anche definita in un certo qual modo.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Le partite dei risultati di Serie B per la 27^ giornata ci presentano il big match dell’U-Power Stadium, dove il Monza ha appena perso una sfida diretta contro il Lecce – tornato primo in classifica, e che andrà alla ricerca di conferme ospitando un Ascoli in palla – e dunque per la squadra di Giovanni Stroppa si tratta di ritrovare la vittoria casalinga, considerato che nel turno precedente giocato al Brianteo il Monza aveva perso contro il Pisa, altra rivale diretta per la promozione. Il Parma arriva dal 4-0 rifilato alla Spal, ma non basta questo risultato per dirci che i ducali sono guariti.

Rendimento ancora troppo ondivago per la squadra di Beppe Iachini, che infatti non può ancora dire di essere realmente in corsa per i playoff dovendosi guardare alle spalle. L’altro big match potenziale, a parte quello del Via del Mare già citato, si giocherebbe al Mazza di Ferrara ma qui la Spal sta attraversando una stagione davvero complicata, si trova a soli 4 punti sulla zona playout e la possibilità di entrare nelle prime otto della classifica di Serie B è al momento distante 14 punti. Salvo miracoli dunque gli estensi non giocheranno i playoff nemmeno quest’anno, ma soprattutto non è affatto detto che riusciranno a evitare guai peggiori e quindi vedremo cosa succederà oggi con i risultati di Serie B per la prosecuzione della 27^ giornata…

RISULTATI SERIE B: 27^ GIORNATA

Ore 18:30 Frosinone Cosenza

Ore 18:30 Lecce Ascoli

Ore 18:30 Monza Parma

Ore 18:30 Pisa Crotone

Ore 18:30 Reggina Vicenza

Ore 18:30 Spal Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 51

Cremonese 50

Lecce 49

Benevento 47

Pisa 46

Monza 44

Ascoli 42

Frosinone, Perugia, Cittadella 41

Como 36

Reggina 35

Ternana 34

Parma 32

Spal 27

Alessandria 24

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12



