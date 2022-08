Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 3^ giornata (28 agosto)

RISULTATI SERIE B: SERATA RICCA DI MATCH!

Altra domenica ricca di spunti quella dedicata ai risultati di Serie B: il 28 agosto resta invariato il numero di partite rispetto alle due precedenti settimane, saranno infatti sei i match cui assisteremo e che inizieranno alle ore 20:45. Vediamoli nel dettaglio: si tratta di Benevento Frosinone, Cittadella Venezia, Parma Cosenza, Perugia Bari, Pisa Genoa e Reggina Sudtirol, con il Monday Night Como Brescia che andrà a completare il quadro. Cosa succederà questa sera con i risultati di Serie B? Naturalmente lo scopriremo strada facendo, intanto possiamo cominciare a fare qualche analisi.

In testa alla classifica troviamo una coppia inusuale: certo il Frosinone era tra le candidate a fare un campionato di alto livello (nonostante le difficoltà della scorsa stagione) mentre non era atteso al primo posto il Cosenza, certo sono passate solo due partite ma intanto i lupi sono lì, avendo già messo in carniere 6 utilissimi punti per quello che rimane il principale obiettivo anche per questa stagione, vale a dire la salvezza. Via via tutte le altre, ma prima che le partite prendano il via possiamo valutare in maniera ancora più approfondita i temi principali legati ai risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie B, e in questa terza giornata non saranno soltanto Frosinone e Cosenza sotto i riflettori. Ad affrontare i ciociari per esempio c’è un Benevento che, partito con il proposito di centrare la terza promozione in sette stagioni, al momento va ancora alla ricerca della prima vittoria e dunque ha assoluto bisogno di risalire la corrente. È partito bene invece il Genoa, che dopo aver sbancato il Penzo all’esordio ha ottenuto un buon pareggio proprio contro l’avversaria sannita; la sensazione è che la squadra di Alexander Blessin possa esplodere da un momento all’altro (in positivo, si intende) ma ovviamente dovrà prendere le misure a un campionato di Serie B che non è mai facile per chi non sia troppo abituato a giocarlo.

Indietro in classifica ci sono invece due ottime squadre come Parma e Perugia, che hanno pareggiato senza gol nella sfida diretta di settimana scorsa: il Grifone ha buoni propositi, i ducali devono cancellare la pessima stagione scorsa ma non sembrano ancora essersi tolti di dosso le scorie della delusione vissuta. Fabio Pecchia in panchina può essere una garanzia, ma soltanto il campo e il passare di settimane e mesi ci forniranno le risposte…

RISULTATI SERIE B: 3^ GIORNATA

Ore 20:45 Benevento Frosinone

Ore 20:45 Cittadella Venezia

Ore 20:45 Parma Cosenza

Ore 20:45 Perugia Bari

Ore 20:45 Pisa Genoa

Ore 20:45 Reggina Sudtirol

CLASSIFICA SERIE B

Ascoli 7

Frosinone, Cosenza 6

Palermo, Genoa, Cagliari, Spal 4

Reggina, Cittadella, Venezia, Brescia, Modena, Ternana 3

Bari, Como, Parma 2

Pisa, Benevento, Perugia 1

Sudtirol 0











