Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 3^ giornata

RISULTATI SERIE B: IL BRESCIA HA VINTO L’ANTICIPO

Sabato davvero ricchissimo di risultati Serie B: oggi 17 ottobre ci attendono infatti la bellezza di nove partite per la terza giornata del campionato cadetto 2020-2021, che è ricominciato ieri sera con l’anticipo Brescia Lecce (3-0) dopo la settimana di pausa per le Nazionali, che la Lega di Serie B ha deciso di mantenere nonostante l’inizio posticipato del campionato. Di conseguenza saranno necessari più turni infrasettimanali e il primo si giocherà martedì, motivo per il quale non avremo alcuna partita di Serie B domani e dunque ce ne saranno ben otto oggi pomeriggio. Andiamo allora subito a presentare il calendario delle nove partite che ci daranno tutti i risultati Serie B e anche un nuovo volto alla classifica del campionato cadetto in questo intenso sabato di metà ottobre: alle ore 14.00 avremo ben cinque sfide, cioè Cosenza Cittadella, Cremonese Venezia, Pordenone Spal, Reggiana Chievo e Salernitana Pisa (rinviata Monza Vicenza). Attenzione dunque a questo nuovo orario anticipato rispetto a quanto eravamo abituati nel recente passato, anticipa pure il posticipo (scusandoci per il gioco di parole) che sarà alle ore 16.00 Pescara Empoli. Ci sono poi le due partite che sono state spostate: alle ore 15.00 Entella Reggina, infine alle ore 19.00 Frosinone Ascoli, che sarà dunque di fatto l’ultimo posticipo.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

In primo piano per i risultati Serie B dobbiamo naturalmente mettere la capolista Cittadella, unica squadra capace di cominciare la stagione con due vittorie nelle prime due giornate. Insomma, la Serie B non si smentisce mai e vive già all’insegna dell’equilibrio generalizzato, come ha imparato anche il Monza che arriva da due pareggi entrambi per 0-0 e dunque insegue ancora il primo gol, che non potrà trovare neanche oggi. Il Cittadella invece vola a punteggio pieno, un ottimo avvio per la squadra di Roberto Venturato che certamente approfitta anche della perfetta conoscenza tra la squadra e l’allenatore che siede da molti anni ormai sulla panchina dei veneti, una società modello che arriva sempre ai playoff nelle ultime stagioni e rilancia la sfida anche per questo nuovo campionato. Due partite su 38 naturalmente dicono poco o nulla, tuttavia essere l’unica squadra a punteggio pieno ed avere il migliore attacco con 5 gol segnati più una difesa ancora imbattuta certamente sono segnali molto positivi per il cammino del Cittadella.

RISULTATI SERIE B, 3^ GIORNATA

Ore 14.00

Cosenza Cittadella

Cremonese Venezia

Pordenone Spal

Reggiana Chievo

Salernitana Pisa

Ore 15.00

Entella Reggina

Ore 16.00

Pescara Empoli

Ore 19.00

Frosinone Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Cittadella 6

Reggina, Salernitana, Reggiana, Empoli, Lecce 4

Frosinone, Venezia, Brescia 3

Spal, Cosenza, Monza, Pisa, Pordenone 2

Chievo, Ascoli, Pescara, Vicenza, Cremonese, Entella 1



