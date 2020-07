Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score della 34^ giornata

I risultati Serie B tornano protagonisti anche questa sera, lunedì 13 luglio 2020: il campionato cadetto giunge infatti alla sua trentaquattresima giornata in questo suo cammino a ritmi altissimi nelle settimane estive, con il lunedì (quando c’è doppio turno come in questa settimana) e il venerdì (sempre) che sono i giorni dedicati a tutte le emozioni e ai risultati Serie B. Si torna dunque in campo appena tre giorni dopo il turno precedente di venerdì scorso, non c’è tempo per rifiatare e allora non fermiamoci nemmeno noi: andiamo subito a scoprire quale sarà il programma della 34^ giornata di Serie B. Si comincerà con l’ormai tradizionale anticipo delle ore 18.45, che oggi sarà Cosenza Perugia, mentre le altre nove partite come di consueto saranno tutte alle ore 21.00: si tratta di Ascoli Empoli, Cremonese Chievo, Crotone Pordenone, Entella Pisa, Frosinone Juve Stabia, Livorno Spezia, Salernitana Cittadella, Trapani Benevento e Venezia Pescara. Vedremo dunque quale volto assumerà stasera la classifica Serie B, perché il momento dei verdetti definitivi per tutti è sempre più vicino.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA SALVEZZA

Parlando dei risultati Serie B, appare chiaro come regni ancora l’incertezza ad appena cinque giornate dalla fine della stagione regolare. Esaminiamo ad esempio la situazione in coda: spacciato il Livorno fanalino di coda, la situazione si fa sempre più critica anche per Cosenza e Trapani. I calabresi sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo dello Spezia, i siciliani invece sono in difficoltà anche a causa dei due punti di penalizzazione in classifica. Detto che comunque per Cosenza e Trapani le speranze non sono di certo terminate, fa impressione l’ammucchiata in zona playout: al momento lo spareggio toccherebbe a Juve Stabia e Ascoli, ma il gruppo è ancora piuttosto compatto e c’è ad esempio il terzetto formato da Cremonese, Pescara e Venezia che ha un solo punto di vantaggio sui marchigiani, con Perugia ed Entella a loro volta a rischio essendo solo di poco avanti rispetto alla zona più calda. Solo con il Pisa si inizia ad essere più tranquilli, ma con i toscani siamo di già a ridosso della zona playoff…

RISULTATI SERIE B, 34^ GIORNATA

Ore 18.45

Cosenza Perugia

Ore 21.00

Ascoli Empoli

Cremonese Chievo

Crotone Pordenone

Entella Pisa

Frosinone Juve Stabia

Livorno Spezia

Salernitana Cittadella

Trapani Benevento

Venezia Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 77

Crotone 58

Pordenone 55

Spezia 53

Cittadella 52

Frosinone 51

Empoli 48

Chievo, Salernitana 47

Pisa 46

Entella 43

Perugia 41

Cremonese, Pescara, Venezia 40

Ascoli 39

Juve Stabia 37

Trapani (-2) 32

Cosenza 31

Livorno 21



