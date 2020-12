Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

RISULTATI SERIE B: GRANDE SFIDA LECCE VENEZIA!

Oggi, sabato 5 dicembre, torneranno ancora una volta protagonisti i risultati Serie B con la maggior parte delle partite della decima giornata del campionato cadetto 2020-2021. Per prima cosa allora andiamo subito a vedere che cosa ci attenderà nelle prossime ore, con il programma dettagliato delle partite che ci daranno appunto gli odierni risultati di Serie B: si comincerà alle ore 14.00 con Cremonese Entella, Frosinone Chievo, Lecce Venezia, Salernitana Cittadella e Spal Pisa che caratterizzeranno la fascia più ricca in un orario che quest’anno è diventato di riferimento, mentre il posticipo sarà già alle ore 15.30 e si tratterà di Reggina Brescia, con la quale termineranno le partite odierne e dunque sarà più completa anche la classifica di Serie B di questa decima giornata che comunque dovrà ancora proporre ben tre posticipi fra domenica (due partite) e lunedì sera.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA CAPOLISTA

Nella nostra presentazione dei risultati Serie B verso la decima giornata, possiamo osservare che oggi pomeriggio scenderanno in campo molte delle squadre ai vertici della classifica. Concentriamo allora la nostra attenzione innanzitutto sulla capolista Salernitana, che arriva dalla vittoria di domenica sera sul campo del Cosenza firmata dal gol di Tutino, che ha permesso alla formazione campana di mister Fabrizio Castori di raggiungere quota 20 punti. La Salernitana precede un agguerrito terzetto a quota 18 punti, dove la Spal ha raggiunto Lecce ed Empoli grazie alla vittoria nel posticipo di lunedì sera sul campo dell’Entella, ma in copertina c’è appunto la Salernitana, oggi attesa da una stuzzicante partita contro un’avversaria sempre ostica come il Cittadella, match che potrà dirci di più sulle ambizioni della capolista. Il cammino è lunghissimo e fare calcoli ora non avrebbe alcun senso, di certo però la Salernitana si candida ad essere una delle grandi protagoniste della Serie B 2020-2021.

RISULTATI SERIE B, 10^ GIORNATA

Ore 14.00

Cremonese Entella

Frosinone Chievo

Lecce Venezia

Salernitana Cittadella

Spal Pisa

Ore 15.30

Reggina Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 20

Lecce, Empoli, Spal 18

Venezia 17

Frosinone 16

Cittadella, Chievo, Monza 14

Pordenone 12

Brescia 9

Reggiana, Cosenza, Vicenza 8

Pisa, Reggina, Pescara 7

Ascoli, Entella 5

Cremonese 4



