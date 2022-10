Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

RISULTATI SERIE B: OGGI 7 PARTITE!

Con i risultati di Serie B per la 10^ giornata iniziamo a parlare delle sette partite che vanno in scena sabato 22 ottobre: il calendario è quello che ormai conosciamo, vale a dire che la fascia oraria predominante sarà quella delle ore 14:00 e poi avremo il posticipo delle ore 16:15, che in questo caso è l’interessantissima Ternana Genoa. Prima, i match in programma sono Brescia Venezia, Como Benevento, Frosinone Bari, Reggina Perugia, Spal Cosenza e Sudtirol Parma: possiamo dire che siano tutti intriganti per quella che è la situazione di classifica, con alcuni scontri che potrebbero modificare le cose nella lotta alla promozione.

La sorpresa è certamente la Ternana: in pochi si aspettavano che la squadra rossoverde, l’anno scorso nemmeno ai playoff, potesse spingersi fino al primo posto in classifica ma è esattamente quello che ci stanno dicendo i risultati di Serie B, grande lavoro per Cristiano Lucarelli che oggi potrebbe timbrare un altro colpo importante, visto che le fere ospitano il Genoa e con una vittoria lo manderebbero a 4 punti. Vedremo, perché poi ci sono altre partite di cartello; facciamo allora il nostro consueto approfondimento attraverso i risultati di Serie B, valutando le gare in programma e la classifica del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco saremo in campo per i risultati di Serie B, che sono dedicati alla 10^ giornata. La Ternana guarda tutti dall’alto in basso, ma alle sue spalle abbiamo uno scenario davvero bellissimo: quattro squadre ad una sola lunghezza dagli umbri, il Bari che è reduce dalla prima sconfitta in questo campionato è ospite del Frosinone in una sfida diretta tra due di queste quattro (e con l’ex Fabio Grosso come protagonista), l’occasione per risalire la corrente ce l’ha soprattutto la Reggina di Pippo Inzaghi che ospita il Perugia ultimo in classifica, e nel quale (come poi vedremo) non ci sono davvero più certezze.

Il Genoa appunto è al Liberati, e allora rischia di essere assorbito da altre due grandi avversarie: è in fantastica ripresa il Parma che ha appena battuto l’ex Pippo Inzaghi, mentre il Brescia si sta mantenendo in ritmo costante e ovviamente conferma quelle che erano le premesse, ovvero la competitività non solo per un posto nei playoff ma anche e soprattutto per la promozione diretta. In coda, a oggi le tre squadre retrocesse sarebbero Pisa, Como e Perugia ma rischiano tantissimo anche Venezia e Palermo, che avevano ben altre ambizioni ma in questi risultati di Serie B stanno invece faticando parecchio.

RISULTATI SERIE B: 10^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Venezia

Ore 14:00 Como Benevento

Ore 14:00 Frosinone Bari

Ore 14:00 Reggina Perugia

Ore 14:00 Spal Cosenza

Ore 14:00 Sudtirol Parma

Ore 16:15 Ternana Genoa

CLASSIFICA SERIE B

Ternana 19

Reggina, Frosinone, Bari, Genoa 18

Parma, Brescia 16

Cagliari, Sudtirol 14

Modena, Ascoli 12

Cosenza 11

Spal, Cittadella 10

Benevento 9

Venezia, Palermo 8

Pisa 7

Como 6

Perugia 4











