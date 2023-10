RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il ritorno di Marino! Diretta gol live score (10^ giornata, 21 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: IL RITORNO

I risultati di Serie B ci faranno vivere oggi il ritorno di Pasquale Marino: il tecnico di Marsala fa il suo esordio nel Bari, che ospita il Modena, ed eredita la panchina da Michele Mignani che ha riportato i galletti in cadetteria per poi andare a pochi secondi dalla promozione in Serie A, ma ha pagato un avvio di campionato con il freno a mano tirato. Marino non allena dal dicembre 2021: aveva preso in corsa il Crotone al posto dell’esonerato Francesco Modesto, ma era stato sollevato dall’incarico dopo 7 partite in cui aveva raccolto appena un punto. L’esperienza di Marino è davvero ampia: ha allenato a lungo anche in Serie A (Catania, Udinese, Parma e Genoa per un totale di 189 panchine) e dal 2013 è stato sempre impegnato in Serie B.

Risultati Serie B, classifica/ Colpo esterno Cremonese. Diretta gol live score (9^giornata 7 ottobre 2023)

Le piazze che ha toccato sono Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Empoli, Spal e appunto Crotone; ha fatto i playoff, da terzo in classifica, con il LaneRossi e i ciociari ma si è dovuto arrendere a Pescara prima (curiosamente la squadra che aveva appena lasciato) e Carpi poi, sempre in semifinale. Oggi, dopo due anni di inattività, Marino torna ad allenare: sarà davvero molto interessante scoprire se riuscirà a risollevare un Bari che in nove giornate ha ottenuto una vittoria, una sconfitta e ben sette pareggi, ed è a metà della classifica di Serie B. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ SI giocano i posticipi! Diretta gol live score (9^ giornata 8 ottobre 2023)

SI RIPARTE!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia sabato 21 ottobre: si giocano oggi sei partite che sono valide per la 10^ giornata, inaugurata dall’anticipo Parma Como, con inizio dei match che come sempre sarà alle ore 14:00. Bari Modena, Cremonese Sudtirol, Lecco Ascoli, Pisa Cittadella e Ternana Brescia le prime partite; alle ore 16:15 ecco invece Catanzaro Feralpisalò. Dopo la sosta per le nazionali si torna in campo: il Parma resta primo in classifica ma arriva dalla prima sconfitta in campionato, maturata a Venezia contro una squadra che sta dimostrando di poter veramente correre per la promozione diretta e che è partita molto meglio rispetto alla passata stagione.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Sampdoria cade in casa! Diretta gol live score 8^ giornata (1 ottobre 2023)

In coda invece c’è ancora il Lecco, e a proposito dei bluceleste bisogna dire che è una delle due squadre ad aver cambiato allenatore durante la sosta. Vedremo se le due panchine nuove daranno una mano a queste due società (l’altra è il Bari) a riprendere vigore, vedremo soprattutto come andranno le cose in termini generali nel corso di queste partite per i risultati di Serie B, con tanta carne al fuoco in un campionato sempre entusiasmante e imprevedibile che naturalmente deve ancora definire tutte le sue varie corse, essendo che siamo soltanto alla sua decima giornata. Adesso, qualche ulteriore approfondimento.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B ci consegnano quindi un sabato ricco di spunti: Bari e Lecco hanno cambiato allenatore ma il loro passo è decisamente diverso, chiaramente bisogna ponderare quali siano gli obiettivi stagionali perché i galletti giocano per la promozione, mentre i lombardi che sono tornati in Serie B dopo 50 anni puntano a salvarsi, e avendo ottenuto soltanto un pareggio (ma devono recuperare tre partite) hanno deciso di dare il benservito a Luciano Foschi, ovviamente con immensa ed eterna riconoscenza per quello che è riuscito a fare lo scorso anno. Lecco ultimo, Sampdoria penultima: i blucerchiati li vedremo domani, oggi invece sarà il turno della Feralpisalò.

I Leoni del Garda a oggi sarebbero retrocessi, ma se non altro dopo un avvio pessimo (quattro sconfitte e zero gol segnati) hanno in qualche modo dimostrato di poter alzare la testa e lottare per la permanenza nel campionato cadetto. La corsa alla salvezza è entusiasmante, quella per promozione e playoff altrettanto: non resta che aspettare che per i risultati di Serie B si giochi, ricordiamo che lunedì sera avremo anche il Monday Night Palermo Spezia e allora per la definizione della classifica dopo la decima giornata dovremo aspettare, intanto però godiamoci quello che succederà questo sabato…

RISULTATI SERIE B: 10^ GIORNATA

Ore 14:00 Bari Modena

Ore 14:00 Cremonese Sudtirol

Ore 14:00 Lecco Ascoli

Ore 14:00 Pisa Cittadella

Ore 14:00 Ternana Brescia

Ore 16:15 Catanzaro Feralpisalò

CLASSIFICA SERIE B

Parma 23

Palermo 19

Venezia, Catanzaro 18

Cosenza, Como 14

Cremonese, Cittadella 13

Modena 12

Brescia, Sudtirol, Bari 10

Pisa, Ascoli 9

Reggiana 8

Ternana, Spezia 6

Feralpisalò 5

Sampdoria (-2) 4

Lecco 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA