Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

I risultati di Serie B per le partite della decima giornata ci presentano un quadro di un turno infrasettimanale che si sviluppa quasi per intero sabato 29 ottobre: sono appena due infatti i posticipi del mercoledì. Dunque non resta che vedere quello che succederà in un campionato che al momento non ha ancora un padrone ben definito, come consuetudine di queste ultime stagioni; tutte le gare si disputano alle ore 21:00 e si tratta di Chievo-Crotone, Cittadella-Livorno, Empoli-Spezia, Entella-Cosenza, Juve Stabia-Pescara, Perugia-Ascoli, Pisa-Salernitana e Venezia-Pordenone. La classifica di Serie B come detto è ancora incerta, poco sgranata e con tante squadre racchiuse in pochi punti; al momento dunque ci sono possibilità per tutte, a giocarsi la promozione diretta sono in tante e già questa sera la vetta potrebbe cambiare sensibilmente. Presentiamo adesso i temi principali di questa giornata, sperando come sempre di divertirci con queste partite.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie B per la decima giornata, al primo posto troviamo il Benevento ma dovremo aspettare domani per vedere all’opera i sanniti che hanno subito una pesante ripassata a Pescara, proprio quando sembrava che potessero spiccare il volo. Questo ha permesso al Crotone di agganciare la vetta, ma stasera i calabresi rischiano sul campo di un Chievo che sembra essere in ripresa; non così il Perugia che ha perso smalto ma ha comunque raccolto un pareggio positivo a Salerno, tra le inseguitrici ha frenato anche l’Empoli mentre si è rilanciato alla grande l’Ascoli. In coda, segnali di riscossa da Trapani e Livorno e anche in questo caso la situazione è assolutamente ingarbugliata: vedremo quello che succederà in questo martedì del campionato cadetto, che si fa sempre più interessante.

RISULTATI SERIE B: 10^ GIORNATA

ore 21:00 Chievo-Crotone

ore 21:00 Cittadella-Livorno

ore 21:00 Empoli-Spezia

ore 21:00 Entella-Cosenza

ore 21:00 Juve Stabia-Pescara

ore 21:00 Perugia-Ascoli

ore 21:00 Pisa-Salernitana

ore 21:00 Venezia-Pordenone

CLASSIFICA SERIE B

Crotone, Benevento 18

Empoli 16

Ascoli, Salernitana, Perugia 15

Chievo 14

Pescara, Cittadella 13

Pordenone, Venezia, Entella, Cremonese 12

Pisa, Spezia, Frosinone 10

Cosenza 8

Livorno, Juve Stabia 7

Trapani 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA