Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite, 11^ giornata

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie B saranno protagonisti assoluti nel pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre 2022. Infatti l’undicesima giornata del campionato cadetto ci proporrà nelle prossime ore la bellezza di otto partite, che costituiranno naturalmente la netta maggioranza dell’intero turno di fine ottobre per la Serie B 2022-2023, aperto ieri sera da un anticipo e che vedrà poi alla domenica solamente un posticipo per dare un volto completo alla classifica di Serie B.

Andiamo allora a ricordare il programma delle partite che ci attendono nelle prossime ore per i risultati Serie B dell’undicesima giornata: fischio d’inizio in contemporanea alle ore 14.00 per ben sette partite, cioè Benevento Pisa, Cagliari Reggina, Cosenza Frosinone, Modena Palermo, Parma Como, Spal Sudtirol e Venezia Ascoli, mentre il big-match sarà il posticipo delle ore 16.15, cioè Genoa Brescia.

RISULTATI SERIE B: IN COPERTINA

Abbiamo quindi già accennato al fatto che nei risultati Serie B oggi pomeriggio spiccherà il posticipo Genoa Brescia, partita di lusso allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Il Genoa arriva dalla preziosa vittoria in rimonta sul campo della Ternana ed è capolista a pari merito con il Frosinone, confermando quindi il ruolo di big in Serie B, considerando naturalmente il fatto che il Genoa arrivava da una lunghissima militanza in Serie A prima della retrocessione dell’anno scorso. L’obiettivo è la promozione immediata e francamente per ora tutto procede per il meglio al Genoa di Alexander Blessin.

Per il Brescia è più difficile sbilanciarsi: la classifica è comunque buona per le Rondinelle lombarde, che si trovano ad appena quattro punti dal primo posto, tuttavia il Brescia di Pep Clotet (sfida straniera in panchina) aveva ottenuto cinque vittorie nelle prime sei giornate, mentre da quel momento in poi ha raccolto solamente due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime quattro uscite. Giocare in casa del Genoa di certo non è l’occasione ideale per rilanciarsi, ma se al Brescia riuscisse l’impresa ecco che tutto diventerebbe di nuovo possibile…

RISULTATI SERIE B, 11^ GIORNATA

ore 14.00

Benevento Pisa

Cagliari Reggina

Cosenza Frosinone

Modena Palermo

Parma Como

Spal Sudtirol

Venezia Ascoli

ore 16.15

Genoa Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone, Genoa 21

Ternana 20

Bari, 19

Reggina, 18

Brescia, Sudtirol 17

Parma 16

Ascoli 15

Cagliari 14

Spal 13

Modena 12

Cittadella, Cosenza 11

Pisa 10

Benevento, Venezia, Palermo, Como 9

Perugia 7











