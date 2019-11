Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (11^ giornata)

I risultati di Serie B per l’undicesima giornata ci forniscono un quadro che sabato 2 novembre comprende cinque partite: si comincia come semper alle ore 15:00 e le gare cui assisteremo sono Ascoli Venezia, Crotone Perugia, Livorno Juve Stabia e Pescara Pisa. Il posticipo, il primo di questo turno, sarà alle ore 18:00 con Salernitana Entella: si torna a giocare pochi giorni dopo un turno infrasettimanale che ancora una volta ci ha regalato grandi emozioni e stravolgimenti in una classifica che ancora non ha una sua definizione, entusiasmante nelle posizioni di testa ma in continua evoluzione anche nelle zone di rincalzo come sul fondo. Sarà interessantissimo valutare quello che succederà oggi nei risultati di Serie B, aspettando ovviamente le altre partite che chiuderanno il turno. Ora però facciamo qualche breve considerazione sulle sfide che ci attendono.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Detto che i risultati di Serie B per l’undicesima giornata sono stati aperti da Spezia Chievo, in testa alla classifica è tornato solitario il Benevento: i sanniti hanno sfruttato il ko del Crotone sul campo dello stesso Chievo, che si sta rilanciando, e battendo la Cremonese sono volati a quota 21 punti diventando peraltro l’unica squadra con una media di almeno 2 punti per partita. Alle spalle la situazione è assolutamente ingarbugliata: l’Empoli non trova ancora il ritmo giusto, il Cittadella si è iscritto al ballo e l’Ascoli sembra aver ripreso la sua marcia, mentre si è leggermente piantato un Perugia che come sempre manca di continuità. Rischia di scivolare indietro la Salernitana, tra le sorprese come sempre dobbiamo citare Entella e Pordenone mentre in coda rimane il Trapani, che però ha a distanza di sorpasso sia il Livorno che il Cosenza e può dunque sperare in qualcosa di meglio dopo questa giornata. In ripresa la Juve Stabia e il Frosinone, rischiano ancora Venezia e Spezia. Tra poco però si gioca, dunque dobbiamo dare la parola ai campi…

RISULTATI SERIE B: 11^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli Venezia

ore 15:00 Crotone Perugia

ore 15:00 Livorno Juve Stabia

ore 15:00 Pescara Pisa

ore 18:00 Salernitana Entella

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 21

Chievo, Crotone 18

Empoli 17

Ascoli, Perugia, Cittadella 16

Pordenone, Salernitana, Entella 15

Pisa, Pescara, Frosinone 13

Venezia, Cremonese, Spezia 12

Juve Stabia 10

Cosenza 8

Livorno 7

Trapani 6



© RIPRODUZIONE RISERVATA