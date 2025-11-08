Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la dodicesima giornata del campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UNA SFIDA AL VERTICE!

I risultati Serie B propongono sette partite: sabato 8 novembre dunque prosegue il programma della dodicesima giornata, che è stato inaugurato dall’anticipo e che ancora una volta darà una nuova dimensione alla classifica, sempre comandata dal Modena tornato a vincere grazie al 3-0 contro la Juve Stabia.

I canarini stupiscono, forti della miglior difesa del campionato, ma oggi pomeriggio – si comincia a giocare alle ore 15:00 – possono trovare pane per i loro denti perché sono ospiti del Frosinone, che è terzo a 3 punti e soprattutto ha vinto le ultime due partite con sei gol all’attivo e zero al passivo.

Possiamo dire allora che il Modena rischi la seconda sconfitta consecutiva in trasferta, ma vedremo; di sicuro sono pronte ad approfittarne le inseguitrici, dal Monza – che però giocherà domani, come il Cesena – al Palermo impegnato sul campo dell’ostica Juve Stabia, oltre ovviamente allo stesso Frosinone.

I ciociari possono agganciare la vetta, di sicuro c’è che questi risultati Serie B stanno regalando una corsa per la promozione davvero entusiasmante, dalla quale potrebbe non essere tagliata fuori una realtà come il Venezia, i lagunari però hanno perso a Catanzaro e sono scivolati 7 punti dal secondo posto.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SUL FONDO SI FA DURA

Se la classifica per la lotta alla promozione entusiasma, bisogna riferire nei risultati Serie B che la zona retrocessione e playout come sempre rivela un grande caos: nell’ultimo turno la vittoria del Mantova – che mancava da nove giornate – sul campo della Sampdoria ha nuovamente sparigliato le carte, i virgiliani hanno operato il sorpasso lasciando i blucerchiati in ultima posizione e con sempre meno certezze, con il rischio concreto di una seconda retrocessione sul campo ma questa volta (almeno per come stanno adesso le cose) senza più l’appiglio di una rivale penalizzata.

Insomma: a Marassi il clima è incandescente. Non aiuta il fatto che alle 19:30 di oggi si vada a giocare al Penzo, contro il già citato Venezia; la Sampdoria però ha il dovere di provare a tornare a vincere, anche perché le altre si stanno più o meno tutte allontanando in classifica. Riguardo le partite di oggi, sarebbe importante per i blucerchiati guadagnare terreno sul deludente Empoli, che ospita un Catanzaro in ripresa, e il Sudtirol che non trova ritmo ma al Druso contro la Carrarese ha sicuramente una bella occasione. Staremo a vedere: tra poco i risultati Serie B inizieranno a farci compagnia per un altro sabato di grande intensità.

RISULTATI SERIE B: 12^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Catanzaro

Ore 15:00 Frosinone Modena

Ore 15:00 Mantova Padova

Ore 15:00 Reggiana Entella

Ore 15:00 Sudtirol Carrarese

Ore 17:15 Juve Stabia Palermo

Ore 19:30 Venezia Sampdoria

CLASSIFICA SERIE B

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia, Avellino 16

Catanzaro, Reggiana 15

Carrarese, Padova, Juve Stabia 14

Entella 13

Bari

Sudtirol, Empoli 11

Pescara, Mantova 8

Spezia, Sampdoria 7