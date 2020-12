Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (13^ giornata)

RISULTATI SERIE B LIVE 13^ GIORNATA: LE SFIDE SI OGGI!

I risultati della Serie B ci faranno compagnia anche oggi, sabato 19 dicembre 2020, per la 13^ giornata della stagione regolare. Dopo i due gustosi anticipi occorsi solo nella serata di ieri, ecco che oggi chiuderemo il cerchio per questo 13^ con le ultime otto partite del calendario: si corre dunque per il secondo campionato italiano, che pure prima dello stop per le festività natalizie sarà ancora chiamato in campo il prossimo 21 e 22 dicembre. Ma prima di guardare in là, fermiamoci e godiamoci un bel pomeriggio dedicato alla cadetteria: vediamo dunque subito che cosa ci proporrà il programma ufficiale. Calendario alla mano diciamo subito che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 14.00, quando al Bentegodi si accenderà l’incontro tra Chievo e Empoli: match dove i toscani proveranno a riprendersi la vetta della classifica. Alla medesima ora sarà pure fischio d’inizio della partita tra Cremonese e Cosenza, come pure dei match Lecce-Pisa, Reggina-Cittadella e Vicenza-Ascoli: sempre alle ore 14.00 si accenderà al Rigamonti Brescia-Reggiana. Solo alle ore 16.00 sarà fischio d’inizio tra Pescara e Monza, dove i brianzoli sperano di riconfermarsi dopo l’incredibile manita offerta pochi giorni fa con l’Entella. Ultimo incontro alle ore 18.00 tra Venezia e Spal.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare il via a questo sabato tutto dedicato ai risultati della Serie B, certo ci pare importante dare un occhio anche alla classifica del campionato cadetto, che pure sta vivendo non pochi movimenti negli ultimi turni, complici i distacchi minimi che si leggono in testa come in coda. Solo al termine del turno infrasettimanale vissuto lo scorso martedì abbiamo salutato come nuova capolista l’Empoli di Mister Dionisi: i toscani, pur dopo l’anticipo per la vetta tra Frosinone e Salernitana occorso ieri, faranno di tutto oggi per riprendersi il primo gradino, ma certo la sfida col Chievo non sarà semplice. Pure non si esclude un nuovo capovolgimento: dopo tutto le distanze in vetta alla graduatoria sono davvero minime e in appena cinque punti troviamo già le prime otto formazioni del campionato. E pure in coda alla lista sarà oggi grande battaglia, considerato che i gap tra un club e l’altro sono ancora una volta risicati. Per la lotta salvezza infatti ancora Reggina, Cremonese, Pescara, Ascoli e Entella sono tutti ben vicini: basterebbe davvero poco perchè qualcuno di questi club veda di nuovo la luce in fondo al tunnel. Chissà che cosa i tre punti messi in palio decideranno oggi!

RISULTATI SERIE B

Ore 14:00 Brescia-Reggiana

Ore 14:00 Chievo-Empoli

Ore 14:00 Cremonese-Cosenza

Ore 14:00 Vicenza-Ascoli

Ore 14:00 Lecce-Pisa

Ore 14:00 Reggina-Cittadella

Ore 16:00 Pescara-Monza

Ore 18:00 Venezia-Spal

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 25

Salernitana 25

Frosinone 24

Spal 22

Lecce, Venezia 21

Cittadella, Monza 20

Chievo 18

Pordenone 17

Reggiana, Brescia, Pisa 14

Vicenza, Cosenza 12

Reggina 10

Cremonese 9

Pescara 8

Ascoli 6

Entella 5



